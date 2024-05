'Machuquei feio': visitantes relatam lesões em atração do Wet n' Wild

Visitantes do parque aquático Wet n' Wild, que fica em Itupeva (SP), relatam lesões após irem ao brinquedo Crazy Drop. Desde 2020, pelo menos sete clientes registraram no site reclamações relacionadas a falta de segurança na atração.

"Fui pela primeira vez nesse brinquedo e me machuquei feio, estou com o pescoço imobilizado há uma semana com muitas dores e correndo risco de precisar internar para fazer ressonância", diz uma das postagens.

O Wet n' Wild afirmou ao UOL que "segurança é uma parceria entre o parque aquático e os clientes" e que orienta aos visitantes "que avaliem suas condições físicas corporais".

Ninguém melhor do que cada pessoa para analisar seus limites e restrições que muitas vezes não são aparentes.

Wet n' Wild, em nota

O que é o Crazy Drop?

Segundo o parque, o Crazy Drop é "uma atração similar a uma pista de skate do tipo half-pipe (estrutura em forma de U)" que tem 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de quatro andares e brinquedo é classificado como "atração radical".

A descida é feita através de boias, que comportam duas pessoas por vez, e pode atingir até 22km/h. No mesmo grupo estão incluídos os famosos Vortex e Meteor.

Duas pessoas descem por vez. A orientação dos instrutores, ainda segundo os visitantes, é para que a pessoa de menor peso sente-se na parte da frente da boia. Na maioria dos relatos, é justamente essa a posição que causaria mais danos.

Parque diz que brinquedo é de alta intensidade e velocidade. " A atividade física requerida pode ser extremamente desgastante. Estatura mínima é exigida, conforme alertado nas placas da atração e orientado pelos operadores", afirmou a empresa, em nota.

Relatos de visitantes

Pelo menos sete visitantes afirmam que se lesionaram na atração Crazy Drop em relatos do site Reclame Aqui. Os relatos são de força brusca, falta de orientação e até mesmo boias com a almofada de proteção estourada.

Logo na primeira descida levei um chicote no pescoço e depois outros dois, até a boia parar. (...) Devido a dor intensa no pescoço, fui ao posto médico do parque e o atendimento deixou muito a desejar. O plantonista se limitou em apenas me oferecer um paracetamol.

relato no Reclame Aqui

A força que a gente recebe quando desce aquele negócio é enorme, e minha cabeça fez o movimento de chicote. Acabei machucando meu pescoço e achei que não havia sido nada demais. Fiquei um tempo sem conseguir mexer direito, com dores constantes que limitam o movimento da minha cabeça.

relato no Reclame Aqui

A mesma mulher informou que foi ao ortopedista, que constatou uma lesão na cervical. "Irei precisar de 20 sessões de fisioterapia", completou.

Minha esposa tem 75kg e eu 80kg, fui atrás como mandaram e só. Não prenderam não orientaram, mal deu tempo de segurar nas alças de segurança e nos empurraram.

relato no Reclame Aqui

"Assim que descemos senti um impacto muito forte na cervical, como se tivesse torcido o pescoço pra trás", completou outro visitante. Ele afirma que gravou o momento em vídeo e percebeu que sua boia era diferente das demais e não tinha encosto.

No site do parque, a única orientação dada é que a atração é permitida para visitantes com altura igual ou superior a 1,30 centímetros e peso máximo de 220kg.

Atração é segura, diz parque

O UOL procurou o Wet n' Wild para comentar os relatos. O parque respondeu, em nota, que segurança "sempre será prioridade para a empresa". Eles reiteram que a atração está no local desde 2007 e é considerada segura. Ainda de acordo com eles, em mais 25 anos de operação e oito milhões de visitantes, nunca foi registrado um incidente de maior complexidade.