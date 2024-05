Fogaça diz que parou de 'xingar e bloquear' haters: 'Falem o que quiser'

Henrique Fogaça, 50, está de volta a edição do MasterChef Brasil (Band) com amadores. O chef de cozinha se ausentou da temporada de 2023 para resolver questões pessoas e retorna ao reality culinário em clima de "tô nem aí" para os haters.

O jurado não esconde que dá a famosa espiadinha nas redes sociais sobre o que falam de sua performance no programa. Ele, no entanto, diz que já passou do tempo de ficar xingando e bloqueando quem não curte seu trabalho.

Hoje em dia o que mais tem é haterzinho, né? Uns anos atrás, eu ficava com raiva, xingava, bloqueava, mas hoje cada um tem o dia de falar o que quiser, falem o que quiser. A gente vê que a pessoa tem maldade, não tá bem de vida, pode se dizer profissionalmente ou com raivinha, e acaba descontando na internet.

Henrique Fogaça, em entrevista a Splash no lançamento da 11ª temporada do MasterCherf.

"Sou verdadeiro com as minhas convicções"

O MasterChef entra em 2024 em clima de festa pelos dez anos de sua estreia. Fogaça crê que o programa é um sucesso por revolucionar a visão sobre a gastronomia e destacar a cultura culinária do Brasil.

Pra TV e pras pessoas que assistem é muito legal. As pessoas mudaram o olhar pra gastronomia. A gente vive num país muito rico regionalmente, com ingredientes, com frutas diversas e muita coisa que até eu, como cozinheiro, tinha muitas coisas que eu não conhecia, que o programa também me apresentou. Enriqueceu a cultura do nosso povo.

O jurado carrega a fama de "mau" por não aliviar para o lado dos candidatos do MasterChef. Ele crê que sua transparência em avaliar os pratos e externar suas opiniões aos participantes e o público é o que o faz estar dez anos no reality culinário.

"Sou autêntico, verdadeiro com as minhas convicções, com o que eu acredito na gastronomia, como um jurado do programa. Isso resume uma palavra: a verdade. A minha verdade acaba refletindo aí num dos pontos do sucesso do programa também, junto com os outros jurados", opina.

O chef, inclusive, não se incomoda com o rótulo de linha dura. "Não é nem pegar no colo, é fazer uma crítica construtiva ou negativa. Se for preciso, trazendo a minha experiência, minha bagagem dentro da gastronomia."

Preço da fama

De 2014 até os dias atuais, Henrique Fogaça passou a conciliar a vida de chef de cozinha com a de uma celebridade. Ele alega ainda se surpreender com o reconhecimento do público mesmo após dez anos da estreia do MasterChef.

Não posso dizer que a fama me assustou, mas fiquei surpreso e até hoje fico. Aonde vou, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas acompanham o programa, tem um carinho por mim, sabe? Vêm falar: 'Fogaça, meu filho gosta de você, minha mãe gosta de você, eu gosto de você' e é gratificante.

Apesar da agenda apertada de trabalho, o chef de cozinha se esforça para estar bem de corpo e alma para não perder a sua essência. "Me cobro sempre pra estar bem fisicamente, mentalmente, disposto, porque a gente vive uma vida muito corrida. Fora o Masterchef, têm os restaurantes, é viagem, a família, tem o bando de rock, tem um par de coisa. Fico me blindando um pouco e filtrando as coisas pra poder estar 100%."

"Talvez um documentário"

Henrique Fogaça deseja ter uma atração solo assim como ocorreu com o colega de MasterChef Érick Jacquin — que comandou o Pesadelo na Cozinha (Band). A tendência é que ainda em 2024 a ideia saia do papel.

Tem alguns desenhos [de programa aí], até umas conversas com o Netflix e Discovery que tá andando. Talvez tenha um documentário sobre gastronomia, sobre música. Tem alguns projetinhos aí pra esse ano.

O plano principal do chef para o ano é estar bem e trabalhando. "Meu sonho é estar bem de saúde, estar bem com as pessoas que eu gosto, que minha família esteja bem, que o programa esteja cada vez mais crescendo e as pessoas gostando. É estar trabalhando."