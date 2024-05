Ex-BBB Davi faz prestação de contas sobre doações ao RS

O campeão do BBB 24 Davi Brito, 21, fez uma prestação de contas sobre doações para as vítimas do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O baiano fez um comunicado através de um post no Instagram sobre ir ajudar as pessoas em um momento tão difícil. "Existem sempre pessoas criticando mesmo eu indo ajudar de coração. Mas de qualquer forma agradeço a cada um que ajudou", disse ele.

Então, o ex-BBB destacou que está mostrando todos os gastos feitos nesse período. "Nesse momento, estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais".

Fico muito triste em saber que a situação ainda está muito complexa no Rio Grande do Sul. Mas fiz tudo o que pude fazer. É só para esclarecer mesmo para as pessoas que ainda têm dúvidas ou pensam que eu peguei o dinheiro doado para comprar passagem. Davi Brito

O campeão do BBB 24 afirmou que recebeu uma doação para viajar até o estado gaúcho. "Uma empresa viu a minha atitude, aplaudiu e me ajudaram com a passagem de ida e volta. Foi doação".

Davi Brito, do BBB 24, mostra as contas de doações ao RS Imagem: Reprodução/Instagram

