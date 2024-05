Ex-BBB Alan expõe racismo e rejeição após namoro com Grazi: 'Não aceitavam'

O ex-BBB 5 Alan Passos expôs hoje (27) no Central Splash que foi muito criticado por seu relacionamento com Grazi Massafera durante o reality show.

Segundo Alan, tanto ele quanto sua mãe sofreram com racismo na época. "Naquele tempo eu era o cara feio, de 'cabelo bombril', porque tinha um black-power", diz. "As pessoas queriam me colocar dentro de uma caixa […] Coisas que em 2005 eram permitidas".

Quando um cara que carrega todo esse estereótipo namora com uma pessoa que tem todo o conceito de beleza [Grazi], isso gera um espanto, uma revolta, um inconformismo Alan Passos

Alan também disse que, até hoje, é vinculado à atriz e chamado de "ex-namorado de Grazi Massafera". "Não tive escolha", disse. "E já se passaram 20 anos".

Grazi Massafera quis desvincular imagem?

Sem citar nomes, Alan explicou que, quando o participante deixa o BBB, a primeira "missão" de sua assessoria é tentar desvincular sua imagem à do programa. "Precisa tirar esse paradigma, e isso inclui as relações", disse.

O ex-BBB afirmou que passou por isso, da mesma forma que outros participantes passam hoje. "Falo baseado em algumas experiencias e coisas que vivi", disse.

Alan Passos sobre conteúdo adulto: 'Acham que é sexo explícito'

O engenheiro ainda comentou sobre seu perfil no OnlyFans, onde costuma compartilhar fotografias de sunga e outros conteúdos. "As pessoas tendem a char que são plataformas de sexo explicito ou coisas do gênero — não que eu tenha algo contra, não tenho a menor restrição", disse.

Sem dar spoilers do que compartilha, Alan afirmou que o canal é um "caminho de intimidade" com os fãs, em que responde às perguntas e até os ajuda. "É você quem cria [os conteúdos], não tem obrigação com ninguém".

Ele também contou que já recebeu "propostas inusitadas", como um pedido para passar uma semana com um fã — o qual recusou. "Coisas desagradáveis foram poucas", disse. "Mas já recebi comentários bem estranhos".

Assista à íntegra do Central Splash:

