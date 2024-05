Doctor Who: conheça o elenco da nova temporada

Com uma nova fase sendo transmitida mundialmente pelo Disney+, "Doctor Who" ganhou um alcance que nunca teve em seus mais de 60 anos de história. A série, que está na 14ª temporada, desde que voltou de um hiato em 2005 - e a primeira da chamada 'era Disney' -, iniciou recentemente uma nova fase e, com isso, apresentou um novo elenco. Entre os novos nomes da produção, estão atores de sucessos da Netflix e alguns grandes veteranos da TV britânica.

Mas, de onde você conhece o elenco da nova temporada de "Doctor Who"?

Ncuti Gatwa em Doctor Who Imagem: BBC/Divulgação

Ncuti Gatwa

Millie Gibson em Doctor Who Imagem: BBC/Divulgação

Com pequenas participações em minisséries e filmes britânicos, Ncuti Gatwa ganhou o público em "Sex Education", onde ele interpretou Eric, melhor amigo gay do protagonista Otis (Asa Butterfield).

Ao longo de quatro temporadas, o ator apresentou um retrato honesto e delicado da juventude LGBTQIA+ e se tornou um dos personagens mais adorados pelo público da Netflix.

Anunciado como o 15º Doutor ainda em 2022, Gatwa teve em 2023 seu ano de maior destaque, tendo atuado em "Barbie", maior bilheteria do ano, como um dos vários Kens, e fazendo sua estreia ao final do terceiro especial de 60 anos de "Doctor Who".

Antes da nova temporada começar, no entanto, Gatwa estrelou também "Mestres do Ar", da Apple TV+, em que viveu o Tenente Daniels.

Millie Gibson

Jonathan Groff em "Doctor Who" Imagem: BBC/Divulgação

A caçula do elenco da temporada, Millie Gibson começou a atuar em 2017, aos 12 anos. Além de um papel regular na série "Jamie Johnson", ela também trabalhou por três anos na popular novela britânica "Coronation Street", deixando o folhetim em 2022.

Em "Doctor Who", Gibson tem seu primeiro papel de destaque. Ruby, sua personagem, é a companheira de viagens do 15º Doutor, que leva a terráquea para diferentes pontos do tempo e espaço.

Jonathan Groff

Indira Varma em "Doctor Who" Imagem: BBC/Divulgação

Mais conhecido por seu trabalho em "Mindhunter", da Netflix, Jonathan Groff é um dos nomes mais populares da Broadway em anos recentes. Além de estrelar o sucesso "Hamilton", o ator atualmente trabalha no musical "Merrily We Roll Along", ao lado de Daniel Radcliffe.

Nas telas, Groff dubla Kristoff na franquia "Frozen" e já atuou em filmes como "Sniper Americano", "Matrix Resurrections" e, mais recentemente, "Batem à Porta".

Na TV, ele acumulou papéis em séries como "The Good Wife", "Invencível", "Life and Beth" e, é claro, "Mindhunter", série de David Fincher para a Netflix que deixou muitos fãs órfãos.

Em "Doctor Who", Groff viverá o misterioso Rogue, que ficará frente a frente com o 15º Doutor no sétimo episódio da nova temporada.

Indira Varma

Varada Sethu em "Doctor Who" Imagem: BBC/Divulgação

Outra grande conhecida do público que dará as caras no sétimo episódio é Indira Varma. Nada estranha a grandes produções, a atriz já estrelou "Roma", "Game of Thrones" e "Luther".

Sua carreira no cinema é mais curta, mas nos últimos anos ela teve participação em "Missão: Impossível - Acerto de Contas" e trabalhou em "The Trouble With Jessica" e "Macbeth".

Em 2022, Varma já teve um gostinho da vida no espaço. A atriz viveu a ex-imperial Tala em "Obi-Wan Kenobi" e ajudou o personagem de Ewan McGregor a resgatar a pequena Princesa Leia (Vivien Lyra Blair).

Varada Sethu

Outra atriz que saiu do universo Star Wars para integrar o elenco da nova temporada de "Doctor Who" foi Varada Sethu. Mais conhecida por seu trabalho como Cinta Kaz em "Andor", a atriz esteve também em blockbusters como "Jurassic World: Domínio".

Depois de uma participação de destaque no quarto episódio da temporada, Sethu voltará a "Doctor Who" de forma regular na segunda temporada desta nova fase, quando se juntará a Gatwa e Gibson como uma nova companheira de viagem do Doutor e de Ruby.