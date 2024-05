Dinâmica de apontamentos expõe novas tretas na Mansão: 'Máscara caiu'

Os Conquisteiros tiveram embates diretos e expuseram novos desentendimentos para o público na dinâmica de ontem (26) de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

De Albú acusou Any de "fazer VT", e a Conquisteira disse que a "máscara dele caiu". "Meu nome não sai da sua boca", disse ela.

Cel, por sua vez, disse que Fellipe precisava "cuidar de sua vida".

Guipa também criticou Fellipe. "Me preparo para vir para o ao vivo e falo com algumas pessoas especificas sobre jogo — o restante, falo sobre vida".

Já Vinigram atacou Cel. "Não faz movimento, é uma planta", afirmou. "Não tem posicionamento, não tem coerência".

Kaio criticou Vinigram por tentar "fazer a cabeça" de Edlaine, sua aliada, sobre ele.

Brenno disse que Edlaine era "marionete no jogo". "Eu estava no momento em que você falou coisas absurdas, e que eu te corrigi, e depois você disse que não falou. E esse foi o foco da nossa briga", replicou Edlaine. "A sua soberba é horrível" respondeu Brenno.

Lizi também entrou na discussão. "Você é prepotente sim, é soberba sim", opinou Lizi sobre Edlaine. Em seguida, a influenciadora brigou com Hadad.

Sem surpresas, Edlaine também brigou com Lizi. "É uma pessoa que não prega empatia, não tem sonoridade", afirmou Edlaine sobre a colega. "Eu não sou sombra de ninguém, pelo menos", respondeu Lizi.

Já Dona Geni brigou com Fernando — que estendeu a briga com Bruno e Guipa.

O radialista também foi alvo de Rambo. "Ele se perdeu um pouco quando viu que as pessoas não estavam aceitando muito ele próximo", disse Rambo sobre Guipa.

A dinâmica será exibida na edição de hoje (27).

Pós-dinâmica

Após a dinâmica, Lizi disse que Hadad é explosivo e que não vai mais aturar os gritos dele. "Pra eu chegar nesse ponto é porque já aturei demais", disse. "Não vou aturar nenhuma pessoa mais sendo explosiva comigo".

Já Guipa confessou para Brenno que está no reality "respirando por aparelhos". "Estou esgotado", disse.

