Autor de 'Pantanal' e 'Renascer' festeja nascimento de sua 10ª bisneta

Nasceu nesta segunda-feira (27) a pequena Alice, décima bisneta do autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, 93, responsável por sucessos como "Pantanal" (1990/2023) e "Renascer" (1993/2004).

O que aconteceu

Alice é filha da nutricionista Bruna Tamborim com o cineasta Marcos Barbosa de Bernardo, neto de Benedito. Ele é filho da também novelista Edilene Barbosa, que co-adaptou algumas obras do pai, como "Cabocla" (2004) e "Sinhá Moça" (2006).

O próprio Marcos já atuou como colaborador de roteiro e assistente de direção de certos folhetins do avô, como "Terra Nostra" (1999), "Cabocla" e "Meu Pedacinho de Chão" (2014). Nos últimos anos, ele deixou a carreira artística para se dedicar ao fisiculturismo.

No cinema, Marcos escreveu o roteiro do curta "Simplesmente Correto" (2002) e foi produtor do longa de ficção científica "Raspberry1508" (2023).

Com informações da revista Quem.