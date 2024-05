Após fazer exames, Otávio recebe notícia inesperada de médico em 'A Viagem'

No capítulo de terça-feira (28), da reprise de "A Viagem" (Globo), Otávio (Antonio Fagundes) recebe uma notícia inesperada de Doutor Alberto (Cláudio Cavalcanti).

O que vai acontecer

Após passar mal, o advogado se interna no hospital para uma bateria de exames. "Onde é que está minha suíte?", brinca ele com o médico ao chegar para pernoitar no local.

Mais tarde, Alberto avisa a Otávio que os exames não foram precisos. "Os exames que você fez não foram conclusivos. Nós vamos precisar de outros exames", afirma.

O protagonista fica preocupado. "Como assim? O que eu tenho é grave?", pergunta. "Não é nada disso, mas vamos precisar de um diagnóstico mais preciso", responde o amigo de Estela (Lucinha Lins).

Otávio precisa passar por uma ressonância magnética. Alberto aproveita o momento para deixar alguns livros espíritas com o amigo, mas ele nega em um primeiro momento.

O pai de Tato (Felipe Martins) volta atrás e pede o livro. "Alberto, deixa o livro!", diz ele.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 12h15, no canal Viva.