Ana Maria Braga curte show e posta foto rara ao lado do namorado

Ana Maria Braga, 75, fez uma aparição rara com o namorado, Fábio Arruda, 53, na noite do último sábado (25).

O que aconteceu

A apresentadora publicou uma foto ao lado do amado nos bastidores do show do tenor italiano Andrea Bocelli. O evento aconteceu no Allianz Parque e contou com participações do filho caçula, Matteo Bocelli, e da cantora Sandy.

Ana Maria apostou em um look all black e colete de pelos para encarar o frio na capital paulista. "Os embalos de sábado à noite", escreveu na legenda da publicação.

Ana Maria Braga e Fábio Arruda estão juntos desde março de 2022. O casal assumiu o romance na festa junina do Mais Você (Globo) em 2023.