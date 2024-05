Rio 20°: tributo a Beth Carvalho no Tim Music atrai famílias e público 40+

De Splash, no Rio

Perto das 17h, um público ainda tímido se agrupava na frente do palco que ocupa das areias de Copacabana para assistir homenagem a Beth Carvalho, com Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá, no TIM Music Rio.

O que aconteceu

Tatiana Victoria (no centro) ao lado da familia nas areias de Copacabana durante o Tim Music Imagem: Filipe Pavão/ UOL

Nem a chuva, nem o frio - termômetros marcavam pouco mais de 20° - desanimou a empresária Tatiana Victoria, 40, que trouxe a familiar especialmente para curtir a homenagem à Beth Carvalho. "Moro em Saquarema, meu filho estuda aqui no Rio e a gente sempre vem. Viemos para curtir o show em homenagem a Beth. Da pra curtir mesmo com chuva. Meu filho também gosta da Gloria Groove."

Diogo Nogueira faz show no Tim Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger / Divulgação

O casal mineiro Fernanda Barbosa, 44, e Tiago Mosca, 46, também disse que não poderia de perder o show de Diogo Nogueira em homenagem à Beth."Vivemos no Rio há dez anos e somos apaixonados pela cidade até quando chove", disse Fernanda.

Fernanda e Tiago curtem o Tim Music Rio Imagem: Filipe Pavão/ UOL

"Hoje vim ver a Roberta Sá e também era muito fã da Beth. Viemos ao festival todos anos. Chuva não desanima, não. O festival tem uma diversidade de público grande e hoje tem muitas famílias. Gostamos dessa cultura carioca."

Fernanda Barbosa

Deise e Janaina no Tim Music Rio Imagem: Filipe Pavão/ UOL

Para a cabelereira Deise Rosa, 44, e a diarista Janaina Nascimento, 46, não tem nada que as impeça de curtir vários dias de festival. "Não tem tempo ruim para a gente. Viemos ontem e hoje. Eu amo Marvvila e ela adora o Diogo Nogueira, além da Gloria Groove. Dia 2 a gente volta pro Djavan.", afirmou Deise.

Diogo Nogueira homenageia Beth Carvalho no Tim Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger / Divulgação

Ao longo da apresentação, que durou mais de uma hora, mais publico se somou à frente do palco - apesar de o número ser menor que o de ontem quando choveu menos na cidade.