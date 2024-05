Nômade Festival 'supera' chuva e fecha com emoção, protesto e diversidade

Nem mesmo a temperatura de 14°C e a chuva no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, foi capaz de atrapalhar o Nômade Festival de promover a música brasileira em seu encerramento com shows de Rico Dalasam, Maria Gadú, Urias, Maria Rita, Marina Sena e Baco Exu do Blues.

O que aconteceu

"Tá dando certo": Rico Dalasam abriu o último dia de festival com largo sorriso no rosto e cantando sucessos como "30 semanas", "Mudou como?", "Estrangeiro", entre outros.

Primeira vez no palco do Nômade. Feliz estar no line-up de um festival compartilhando com os meus amigos que também fazem suas músicas. Tá dando certo.

Rico Dalasam

"O festival é o símbolo da diversidade": Maria Gadú subiu ao palco do Nômade Festival pela segunda vez e abriu o show cantando a plenos pulmões a canção "Coisas da Vida", em homenagem a Rita Lee. Esbanjando simpatia e carisma, a cantora entoo os hits "Um Móbile No Furacão", "O Sal da Terra" e "Quase Sem Querer".

Maria Gadú faz show no segundo dia do Nômade Festival, em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Adoro esse festival, acho que ele traz uma diversidade justa pro Brasil que a gente tem. São muitos estilos musicais, muitos sons que todas as gerações têm produzido ao longo de anos. Eu gosto muito dessa nova onda de vários festivais pelo Brasil. O festival é o símbolo da diversidade, o símbolo de deixar as coisas acessíveis.

Maria Gadú, em entrevista para Splash

Coreografias e emoção: Urias também pisou no Nômade Festival pela segunda vez e colocou o público para cantar e dançar com suas coreografias. Ela, inclusive, se emocionou ao cantar a música "Tanto Faz".

Galera tá com tudo. Vou me quebrar, me estourar nesse palco.

Urias

São Paulo em festa: Maria Rita fez os fãs de música popular brasileira espantarem o frio com muito samba. "Bola pra frente", "O que é o amor" e "Cara valente" embalaram o show da artista.

Muitíssimo obrigado a todos pelo carinho, acolhimento, abraço. Nômade, obrigado pela confiança, é uma honra estar aqui.

Maria Rita

"Show bem completo": Marina Sena lançou no Nômade Festival o novo formato do show Vício Inerente. Nele, a explosão de sensualidade, ginga, carisma e atitude da cantora fizeram o público ir ao delírio com as inovações estéticas e musicais.

Marina Sena no Nômade Festival, no domingo (26), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

A gente melhorou tudo, melhorou a experiência do show. Tá um show bem completo, coeso, com nuances importantes que fazem toda a diferença no espetáculo como um todo. Tá bem legal esse show, bem interessante, eu tô amando.

Marina Sena, em entrevista para Splash

"Música é um movimento político": Baco Exu do Blues finalizou a quinta edição do festival dedicado a música popular brasileira destacando que o artista precisa falar e promover debate.