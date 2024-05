Fotos: Gloria Groove, Marina Sena e mais: Tim Music agita areias de Copa

O primeiro final de semana do Festival TIM Music Rio, que aconteceu neste sábado (25) e domingo (26), levou um público fiel para a areia carioca - mesmo com as temperaturas baixas e a chuva.

No sábado passaram pelo palco Marina Sena e Baco Exu do Blues, em dois shows cheios de hits que esbanjava sensualidade. Domingo foi dia de samba no pé em uma homenagem à rainha Beth Carvalho, com participações de Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá e Gloria Groove.

Na próxima semana, dias 1º e 2 de junho, o festival terá nomes como Djavan, IZA, Preta Gil, Rael e Tiago Pantaleão. Confira fotos do primeiro fim de semana:

Gloria Groove no TIM Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger/ Divulgação

Marvvila, Diogo Nogueira e Roberta Sá em show no TIM Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger/ Divulgação

Show Baco Exu do Blues - Tim Music Rio Imagem: Arthur Waismann / Divulgação

Show Marina Sena - Tim Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger/ Divulgação

Diogo Nogueira faz show no Tim Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger / Divulgação

Show Marina Sena - Tim Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger/ Divulgação

Roberta Sá em tributo a Beth Carvalho no TIM Music Rio Imagem: Rogério Von Kruger/ Divulgação