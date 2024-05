Rafa Kalimann ironiza postagem com fotos de casamento com Rodolffo

Rafa Kalimann, 31, apareceu no X (antigo Twitter) para ironizar o casamento com o sertanejo Rodolffo, que ocorreu em 2016.

O que ela disse

Um usuário na rede social dizia que o casamento teria a mesma estética do casório do ex-casal. Nas fotos, Rodolffo aparece em cima de Rafa Kalimann e em outro registro ele havia escrito "fo*" na areia.

Nos comentários, Rafa Kalimann escreveu "repense", seguido de emojis de risada. Veja o comentário:

repense 😂😂😂😂😂😂 -- Rafa Kalimann - jurídico Jéssica de Osma (@rafakalimann_) May 24, 2024

Relembre o casamento

Rafa Kalimann e Rodolffo se casaram em outubro de 2016, mas decidiram se separar dois anos depois, em 2018. Em 2020, quando se consagrou como vice-campeã do BBB20, ela anunciou a conclusão do processo de divórcio com o sertanejo.

Para 400 convidados, a cerimônia e a festa aconteceram no Pier 85 Praia & Lounge, em Aquiraz, no Ceará. Descalça, Rafa Kalimann apareceu com o vestido de noiva dos sonhos, com renda, fenda e transparência. Desenho feito pelo estilista Samuel Cirnansck. Já Rodolffo, também descalço, usou um terno Armani.