Ela tem 60 anos e disputa Miss Argentina: quem é Alejandra Rodríguez

Vencedora do concurso Miss Buenos Aires 2024 aos 60 anos, Alejandra Marisa Rodríguez está prestes a disputar o Miss Universo Argentina. O evento acontecerá neste sábado (25).

Quem é Alejandra Rodríguez

Natural da cidade de Brandsen, na Argentina, Alejandra Marisa Rodríguez tem 60 anos. Atualmente, ela vive em La Plata, capital da província de Buenos Aires.

A miss é advogada e jornalista. Segundo seu perfil no LinkedIn, ambas as graduações foram feitas na Universidade Nacional de La Plata. Na rede social, ele detalha que atualmente trabalha como consultora jurídica em um hospital na província de Buenos Aires e também atua no âmbito do direito civil, além de se colocar à disposição para jornalismo de viagens.

Já em seu perfil no Instagram, onde acumula pouco mais de 60 mil seguidores, Rodríguez mostra ainda mais sua afinidade com o tema das viagens. A miss aparece em cliques no Brasil, México, Itália, Espanha, França, entre outros destinos.

Em abril deste ano, logo após ganhar o concurso de beleza, ela disse nunca ter feito "cirurgias estéticas". Em entrevista ao programa Desayuno Americano, da emissora argentina América TV, Rodríguez falou sobre seus "segredos" de beleza.

"Cirurgias, não tenho. Uso bons cremes, tenho algum tratamento de beleza natural, massagem", disse. Em entrevista ao portal argentino TN Estilo, ela completou que nunca dorme sem tirar maquiagem e que tem uma rotina de skincare com creme para o contorno de olhos, sérum com ácido hialurônico e creme hidratante ou antienvelhecimento.

Já ao programa Arriba Argentinos, da emissora argentina El Trece, a miss contou outros truques. Entre eles, a argentina citou que é adepta do jejum intermitente e que costuma consumir alimentos orgânicos.

O básico é ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividades físicas. Cuidados normais, nada de muito extraordinário. E um pouco de genética, claro.

Alejandra Rodríguez ao Arriba Argentinos

Sobre rotina e hobbies, a página do Miss Buenos Aires no Instagram detalhou: "Ela gosta de natureza, de sol, de tranquilidade, de sentar em frente ao mar e ouvir o som das ondas, meditar, dos animais — ela acredita que temos muito o que aprender com eles".

Miss Buenos Aires

Alejandra Marisa Rodríguez se tornou a primeira mulher a vencer o concurso Miss Buenos Aires aos 60 anos de idade. A vitória dela é um marco, já que desde 1958 o regulamento do concurso limitava a idade das misses entre 18 e 28 anos. Atualmente, com as novas regras, o único requisito do concurso é ser maior de idade.

Estamos inaugurando uma nova etapa em que a mulher não é só a beleza física, mas sim um outro conjunto de valores. É muito importante o que está acontecendo.

Alejandra Marisa Rodríguez

Possibilidade de fazer mais história. Caso vença o Miss Universo Argentina, ela se credenciará para concorrer ao lado de mulheres de todo o mundo.