Splash visita mostra de Salvador Dali em SP com ex-assistente do pintor

"Sistematizar a confusão e assim ajudar a desacreditar completamente o mundo da realidade." Com máximas como esta, o provocador Salvador Dalí (1904-1989) perturbava a sociedade e remexia na história da arte, apesar da histrionice tornou-se o artista mais famoso do movimento surrealista.

Na verdade, Dalí é quase sinônimo de surrealismo, corrente vanguardista do início do século 20 que queria revelar o potencial criativo do inconsciente humano. Em 2024, comemora-se o centenário do Manifesto Surrealista e nada melhor que conhecer a obra e a vida singulares de Dalí na exposição "Desafio Salvador Dalí", em cartaz no Museu de Arte Brasileira da FAAP, em São Paulo, até 30 de junho.

A exposição alia tecnologia de ponta às famosas e intrigantes pinturas do mestre surrealista. As obras originais não estão presentes, hoje elas estão separadas em quatro grandes museus pelo mundo, mas pode-se ver cem de suas pinturas agrupadas pela primeira vez graças a uma novíssima tecnologia de impressão.

Obras do mestre do surrealismo Salvador Dalí, em exposição na Faap Imagem: Lu Aith/Fundación Gala-Salvador Dalí/Divulgação

As reproduções dos quadros são ampliações em grande escala e retroiluminadas que mantêm as cores e texturas originais, o que possibilita observar com nitidez as pinceladas. É o caso da icônica tela "A Persistência da Memória" (1931), que retrata um deserto cheio de relógios derretidos, que o artista disse serem inspirados em um queijo camembert derretido e nas teorias de Einstein. A pintura é reconhecida mundo afora e, originalmente, mede diminutos 24x33 centímetros, mas nesta mostra cobre uma grande parede e pode-se vislumbrar muitos detalhes.

A diretora dos Museus Dalí, na Espanha, Montse Aguer, esteve na exposição brasileira. Ela comentou:

Esta exposição é um convite ao mundo de Salvador Dalí, a sua obra e sua vida. Estes formatos grandes permitem que o público possa apreciar e ver os detalhes. Dalí era um pintor de poucas obras, mas destinava muito tempo a uma obra porque tinha em vista as técnicas dos grandes mestres, queria ser um grande mestre da história da arte.

Público pode se projetar para dentro das obras de Dalí Imagem: Lu Aith/Fundación Gala-Salvador Dalí/Divulgação

Salvador Dalí nasceu e morreu na cidade de Figueras, na costa da Catalunha, e sua obra é povoada pela paisagem árida da região. Da janela de seu ateliê, avista-se uma vila de pescadores, ainda hoje. Na mostra em São Paulo, pode-se visitar a réplica de seu ateliê com vista para o mar, com a porta em formato irregular que ele criou, com cavaletes, fotografias nas paredes e pinturas que retratam sua musa e esposa Gala.

Ele era uma pessoa próxima, muito educada, não tinha nada a ver com o personagem que criou. O personagem era para as câmeras, para os jornalistas, mas na intimidade ele era muito distinto. Montse Aguer, que também foi assistente do pintor

Montse Aguer, diretora dos Museus Dalí, na Espanha Imagem: Marcos Anjos/Divulgação

A exposição apresenta as pinturas icônicas de Salvador Dalí em ordem cronológica e as contextualiza com as décadas do século XX através de áudio-guia. Em outra seção da mostra, vídeos apresentam as incursões do multiartista no cinema, teatro, performance, joalheria, publicidade e ilustrações para livros. Dalí fez parcerias com os cineastas Luis Buñuel e Alfred Hitchcock, criou uma coleção de joias surrealistas e ilustrou com desenhos e gravuras o clássico espanhol "Dom Quixote de la Mancha", de Miguel de Cervantes, em várias edições diferentes.

Exposição 'Desafio Salvador Dalí', em São Paulo Imagem: Lu Aith/Fundación Gala-Salvador Dalí/Divulgação

E na saída da exposição, a diversão é garantida com tecnologias que permitem interagir com algumas das figuras que povoam o universo surreal de Dalí, observar reproduções de pinturas com óculos 3D e ainda cair de cabeça em uma viagem em realidade virtual que revela detalhes de algumas obras que passaram despercebidas inclusive para especialistas na obra do pintor.

E, finalmente, como disse Salvador Dalí: "Um dia terá que ser admitido oficialmente que o que batizamos de realidade é uma ilusão até maior do que o mundo dos sonhos".

Entrada da exposição 'Desafio Salvador Dalí', na FAAP Imagem: Lu Aith/Fundación Gala-Salvador Dalí/Divulgação



Desafio Salvador Dalí

MAB FAAP - Rua Alagoas, 903, São Paulo

Terça-feira a domingo das 10h às 21h

Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)