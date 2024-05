Aqui é Brasil! Festivais só com artistas nacionais tomam Rio e São Paulo

Brasileiro gosta mesmo é de música brasileira. De acordo com relatório divulgado pelas entidades representantes da indústria fonográfica, das 50 músicas mais escutadas por aqui em 2023, apenas uma é estrangeira, a "Flowers", de Miley Cyrus.

Portanto, não é de se espantar que surjam cada vez mais festivais como Coala, João Rock, Turá e Rock the Mountain, com atrações 100% nacionais. Quatro acontecem ao mesmo tempo, neste fim de semana (sábado, 25, e domingo, 26): Doce Maravilha e Tim Music, no Rio; Somos Rock e Nômade, em São Paulo.

A seguir a programação desses festivais; tem de tudo: funk, rock, pop, sertanejo, samba... Em comum, todo mundo canta em português.

Raimundos e Frejat estão entre as atrações do festival Somos Rock, em São Paulo Imagem: Getty Images

Somos Rock (São Paulo)

Quando: 25/5, às 11h (abertura dos portões)

Onde: Arena Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, São Paulol, SP)

Quanto: de R$ 161 (pista, meia) a R$ 300 (open bar)

Ingressos à venda em Ticket360.

Programação

12h - Di Ferrero

13h - Ultraje a Rigor

14h - Biquíni

15h - Detonautas

16h - Blitz

17h - Paulo Ricardo

18h - Raimundos

19h10 - Frejat

20h20 - Humberto Gessinger

21h30 - Ira!

Encontro de Titãs: Arnaldo Antunes é convidado por Nando Reis para subir ao palco do festival Nômade, em São Paulo Imagem: Getty Images

Festival Nômade (São Paulo)

Quando: 25/5 e 26/5, às 12h

Onde: Parque Villa-Lobos (av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros,

São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 279,45 (meia) a R$ 351,90

Ingressos à venda em Ticket360.

Programação

Sábado, 25 de maio

12h50 - Melly

14h20 - Leci

15h50 - Nando Reis convida Arnaldo Antunes

17h30 - FBC

19h - Alceu Valença

20h45 - Pabllo Vittar

Domingo, 26 de maio

12h50 - Rico Dalasam

14h20 - Maria Gadú

15h50 - Urias

17h30 - Maria Rita

19h - Marina Sena

20h45 - Baco Exu do Blues

Festival Doce Maravilha (Rio)

Quando: 25/5 e 26/5, às 12h

Onde: Jockey Club do Rio de Janeiro (praça. Santos Dumont, 31, Gávea, Rio de Janeiro, RJ)

Quanto: de R$ 205 (meia) a R$ 410 (inteira)

Ingressos à venda em Eventim.

Programação

Sábado, 25 de maio

Palco Doce Maravilha por Amstel

13h30 - VHOOR

14h15 - Ayabass: Luedji Luna, Larissa Luz & Xênia França

15h15 - VHOOR

15h45 - ÀTTØØXXÁ & É O TCHAN

16h45 - Juntos com Certeza

17h15 - Jorge Aragão convida BK´, Negra Li, Ana Carolina, Djonga & Xamã

18h25 - Juntos com Certeza

19h05 - Jorge Ben Jor: É Coisa Nossa!

20h05 - Juntos com Certeza

20h45 - Criolo, Mano Brown & Rael

Rael, Criolo e Mano Brown se apresentam juntos no festival Doce Maravilha, no Rio Imagem: Getty Images

Palco Elo

12h - Jacquelone

12h30 - Os Garotin

13h15 - Jacquelone

13h40 - Mayra Andrade convida Rachel Reis

14h30 - Tropicals

15h - Letrux canta: O último Romântico

15h50 - Tropicals

16h20 - Donato Imperial: Orquestra Imperial, Donatinho & Marcos Valle

17h30 - Marta Supernova

18h25 - DJ Nepal

20h05 - DJ Ingrid b2b LARINHX

Domingo, 26 de maio

Palco Doce Maravilha por Amstel

13h30 - Marcelinho da Lua

14h15 - Ana Frango Elétrico convida FBC & Bruno Berle

15h15 - Marcelinho da Lua

15h45 - Nação Zumbi & Lia de Itamaracá: 30 Anos de Da Lama ao Caos

16h45 - MangoLab DJ Set b2b Banana Gold

17h15 - Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de O Passo do Lui

18h15 - MangoLab DJ Set b2b Banana Gold c/ Kalebe & Rafa Pinta

19h - Maria Bethânia convida Xande de Pilares

20h - MangoLab DJ Set b2b Banana Gold

20h40 - Capital Inicial celebra: 25 Anos do Acústico c/ Zélia Duncan & Kiko Zambianchi

Palco Elo

12h - Sô Lyma

12h30 - ÀVUÁ convida Bela Ciavatta

13h25 - Sô Lyma

13h55 - Samba do Miguelzinho

14h50 - Gil Preto

15h20 - Falamansa convida Lucy Alves

16h10 - Gil Preto

16h40 - Nosso Sonho: Nova Orquestra, Buchecha, Deize Tigrona & Gabriel do Borel

17h30 - Tamenpi

18h20- Tahira

20h - GLAU

Marina Sena e Baco Exu do Blues se apresentam no sábado (25), no festival Nômade, em São Paulo, e no domingo (26), na Praia de Copacabana, no festival Tim Music Imagem: Getty Images

Tim Music (Rio)

Quando: 25/5 e 26/5, às 17h

Onde: Praia de Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)

Quanto: grátis

Programação

Sábado, 25 de maio

17h - Marina Sena

19h - Baco Exu do Blues

Domingo, 26 de maio

17h - Show em homenagem a Beth Carvalho com Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá

19h - Gloria Groove