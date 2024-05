Após receber declaração de amor, Júpiter tem atitude inesperada

No capítulo de sábado (25), da novela "Família É Tudo", Júpiter fica abalado com a declaração de Lupita. Electra discute com Nanda e afirma que é inocente.

Jéssica comemora com Hans a mudança de Henrique. Chicão se preocupa quando Sheila começa a cantar e todos a acompanham. Chantal consola Lupita.

Paulina constrange Patty a ajudá-la a separar Tom e Vênus. Júpiter não conta para os irmãos o que aconteceu na balada. Netuno/Léo tem um sonho com seu passado e acorda agitado. Luca consola Electra. Júpiter pede para falar com Lupita.