Urach diz que vai manter produção de conteúdo adulto quando engravidar

Andressa Urach, 36, contou que uma possível gravidez não vai afastá-la da produção de seus conteúdos adultos.

O que aconteceu

A modelo, que anunciou que está tentando engravidar, disse que pretende seguir trabalhando durante a futura gestação. "Enquanto eu estiver grávida, vou continuar produzindo conteúdo solo e com o Lucas, pai do meu bebê", falou, em story publicado no Instagram.

Ela afirmou, porém, que não deve realizar colaborações com outros profissionais da indústria nesse período. "Com outros criadores de conteúdo, não. Para preservar o neném".

Apesar disso, Andressa disse que sua nova regra deve ser mantida apenas até o período pós-parto. "Depois que eu me recuperar, que passar a fase da quarentena, que eu estiver bem de novo com o meu corpo, aí sim. Aí a gente volta às 'collabs', aí eu volto a gravar com outros criadores de conteúdo".

A modelo é mãe de Arthur Urach, 19, e Leon, 2. Recentemente, Andressa contou que parou de tomar pílula anticoncepcional e está tentando engravidar do namorado, Lucas Matheus, 27.