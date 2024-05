TIM Music Rio presta homenagem a Beth Carvalho na Praia de Copacabana

Terceira edição do TIM Music começa neste sábado (25), com programação que mescla música pop e samba — incluindo homenagem à sambista Beth Carvalho (1946-2019).

Como vai ser

Um dos destaques do primeiro final de semana é o show em homenagem a Beth Carvalho no domingo (26). Comandada por Diogo Nogueira, show terá participação de Roberta Sá e Marvvila, que vão representar as mulheres que têm Beth como grande inspiração.

O roteiro vai destacar diversas fases da carreira de Beth Carvalho, incluindo sucessos gravados ainda na década de 70, como "1800 Colinas" e "Folhas Secas", de seu grande parceiro Nelson Cavaquinho. Hits dos anos 80, como "Saco de Feijão", de Chico Santana, e "A Chuva Cai", de Argemiro e Casquinha, três baluartes da Velha Guarda da Portela, também estão no setlist. A Mangueira, sua escola do coração, será contemplada nas canções "As Rosas Não Falam" e "O Mundo é um Moinho", do mestre Cartola.

Na tarde anterior (25), quem abre a programação do festival é Marina Sena. Cantora leva seu cancioneiro pop cheio de sensualidade ao apresentar o show do álbum "Vício Inerente", com sucessos como "De Primeira", "Dano Sarrada" e "Sonho Bom".

Quem completa a programação do sábado é outro destaque da música brasileira contemporânea: Baco Exu do Blues. O rapper, natural de Salvador, que tem mais de 6 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, interpretará sucessos do álbum "Quantas vezes você já foi amado?", e outras músicas de seu repertório como "Te Amo Disgraça", "Samba In Paris" e "Lágrimas".

No domingo (26), após homenagem a Beth Carvalho, quem se apresenta é a estrela pop Gloria Groove. Drag Queen mais ouvida no país, apresenta o show de sua turnê "Noite de Glória", que reúne seus maiores sucessos em uma apresentação histórica dividida em quatro atos. Recentemente, ela gravou um projeto de pagode.

Beth Carvalho (1946-2019) é homenageada no domingo (26), no festival Tim Music Imagem: Lionel FLUSIN/Getty Images

Como chegar

Show será realizado no mesmo ponto da Praia de Copacabana onde cantou Madonna. É recomendado chegar cedo e usar transporte público. A estação de metrô Cardeal Arcoverde é a mais próxima de onde o palco está montado.

Tim Music Rio

Quando : 25 e 26 de maio, e 1º e 2 de junho, a partir das 16h

: 25 e 26 de maio, e 1º e 2 de junho, a partir das 16h Onde: Praia de Copacabana, Posto 4, RJ

PROGRAMAÇÃO