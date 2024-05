Saryne: Ex-BBBs 24 expõem própria incoerência com reclamações sobre a fama

No Central Splash de ontem (23), Bárbara Saryne comentou sobre o pós-BBB de alguns participantes da 24ª edição do reality, que têm reclamado de seus contratos com a Globo.

Para a comentarista, o elenco soa "incoerente e hipócrita" ao entrar no reality dizendo querer o prêmio em dinheiro, quando na verdade busca a fama. "Foi só um discurso, porque todo mundo entrou ali pensando que queria fazer publicidade", afirmou. "Quem menos passou essa impressão foi o Davi".

Falta de preparo da Globo?

Saryne também disse que houve uma falta de preparo da Globo para lidar com os participantes desse ano. "Eles vão ter que amadurecer mais como agência para os próximos anos, se quiserem continuar nesse mercado, agindo dessa maneira com os participantes", afirmou.

Esse foi o primeiro ano em que a Globo fez um contrato "tão longo nessa questão da publicidade", diz ela. "Fica de aprendizado tanto para a emissora quanto para os participantes: que já entrem sabendo que é um risco", afirmou.

Gabriel Perline disse não acreditar que a Globo vá manter esse sistema de agenciamento. "Mas duvido que as pessoas queiram, no futuro, negar a entrada no Big Brother só por essa situação", disse. "E a Globo tá no direito de impor essas regras".

Segundo o comentarista, o BBB já conseguiu transformar a vida de algumas pessoas, mas "a galera entrou em um desespero de se tornar grandes estrelas". "Fico muito triste de ver esse tipo de comportamento, porque afinal de contas eles tiveram uma grande oportunidade dentro da Globo de projetar seus nomes e estão jogando isso pelo ralo", afirmou.

Essas atitudes, diz ele, têm grande consequências. "Acham que estão arrasando fazendo esses desabafos, mas acabam por se queimar um pouco mais", avalia. "Dão mais munição pra galera que está na internet ficar fazendo piada em cima". "E as marcas não se interessarem", acrescentou Saryne. "Ao expor esses detalhes, acaba criando um atrito".

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso