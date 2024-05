Roque recebe alta de hospital e volta para casa: 'Agora é só cuidar'

Gonçalo Roque, 87, recebeu alta do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí (SP), onde estava internado desde o último sábado.

O que aconteceu

Janilda Nogueira, esposa do diretor de auditório do SBT, compartilhou a boa nova no Instagram, junto de um vídeo com o marido dentro do carro. "Gente, estamos indo para casa. Roque está super bem, está 100%. Graças a Deus não precisou operar, agora é só cuidar em casa com o remédio que os médicos receitaram."

Nos comentários do post, os fãs do diretor celebraram a recuperação. "Graças a Deus Roque está bem. Estava em oração", felicitou-o um internauta. "Que Deus e Nossa Senhora continuem abençoando. Boa recuperação", desejou outro.

Roque foi internado no último final de semana, após passar mal durante um almoço em família. Ele foi encaminhado pela esposa, Janilda, ao hospital e diagnosticado com um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça.