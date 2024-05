Rock In Rio: Shawn Mendes, Travis Scott, Katy Perry e Imagine Dragons esgota

Em duas horas, o Rock in Rio conseguiu esgotar mais da metade dos dias do festival de 2024: até o momento da publicação deste texto, quatro dos sete dias de evento já não possuem ingressos à venda.

A primeira data a esgotar foi a noite capitaneada por Shawn Mendes, no Palco Mundo, e Mariah Carey, no Palco Sunset. De fato, era o dia com atrações raras nos palcos brasileiros, embora uma alta demanda (o caso de Shawn e Mariah).

Em seguida, mais uma noite chamada de Dia Delas, dia 20 de setembro, só com artistas femininas, com Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, IZA, Gloria Gaynor, Tyla, Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França.

A noite de abertura do festival, capitaneada pelo rapper e trapper norte-americano Travis Scott, o dia 19 de setembro, também esgotou na sequência. Além de Scott, que veio ao Brasil em 2022 como atração principal do festival Primavera Sound, em São Paulo, tocam 21 Savage, Ludmilla e Matuê.

Depois, foi a vez da data capitaneada por Imagine Dragons, no primeiro sábado de festival.

Restam ingressos para os dias 15 de setembro (Avanged Sevenfold), 19 de setembro (Ed Sheeran) e 21 de setembro (Dia Brasil), até as 21h15 desta quinta-feira, 23. Mas a disponibilidade pode mudar a qualquer momento.

Como comprar ingressos do Rock in Rio 2024:

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio deste ano começou nessa quinta, 23, às 19h, e é feita exclusivamente online pelo site da Ticketmaster .

O festival deste ano acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Os ingressos são diários, válidos para uma única entrada no festival, no gramado, sendo de livre circulação e acesso a todos os shows e atrações.

Inteira: R$ 795,00

Meia-entrada: R$ 397,50

A entrega do ingresso é exclusivamente digital, informa a organização do evento.

Programação completa do Rock in Rio 2023:

Sexta-feira, 13 de setembro

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê com participação de WIU e Teto

Palco Sunset

MC Cabelinho e Coral das Favelas

Orochi e Chefin com convidado especial

Veigh e Keyblack

Funk Orquestra com MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

Fatsync x Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers

Espaço Favela

TZ da Coronel e Borges

Kevin o Chris

Slipmami

Global Village

Karan Aujla

Katú Mirim

Victor Xamã

Sábado, 14 de setembro

Palco Mundo

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

James

Christone "Kingfish" Ingram

Pato Fu + Penélope

New Dance Order

DJ Snake

Kvsh

Öwnboss

Liu

Espaço Favela

Dennis DJ

Thiago Pantaleão

Lourena

Global Village

Hermeto Pascoal & Grupo

Mestrinho

Amaro Freitas

Domingo, 15 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

New Dance Order

Artbat

Mila Journée

Binaryh

Ruback

Espaço Favela

MC Poze do Rodo

MC Hariel

Ster

Global Village

Anees

Terra Celta convida Orquestra Refugi

Larissa Luz

Quinta-feira, 19 de setembro

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

Ferrugem convida Gilsons

Filipe Ret convida Caio Luccas

Pedro Sampaio

New Dance Order

Wade

Victor Lou

Gabe

Illusionize

Espaço Favela

Xande de Pilares

Fundo de Quintal

Vinny Santa Fé

Global Village

Noa Kirel

Bixiga 70

Sambaiana

Sexta-feira, 20 de setembro - Dia Delas

Palco Mundo

Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

IZA

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Curol x Barja

Ashibah

Samhara

Espaço Favela

Pocah

Mc Dricka

Brisa Flow

Global Village

Angélique Kidjo

Carminho

Juliana Linhares

Sábado, 21 de setembro - Dia Brasil

Palco Mundo

Pra Sempre Rock com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido

Pra Sempre Sertanejo com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes

Pra Sempre MPB com BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso

Pra Sempre Trap com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

Palco Sunset

Pra Sempre Samba com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

Pra Sempre Pop com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos

Pra Sempre Rap com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael

New Dance Order

Pra Sempre Eletrônica com Mochakk, Beltran x Classmatic, Eli Iwasa e Ratier e Maz x Antdot

Espaço Favela

Pra Sempre Baile de Favela com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin O Chris e Tati Quebra Barraco

Pra Sempre Funk com Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Pra Sempre Música Clássica com Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

Para sempre Favela é Terra Indígena

Global Village

Para Sempre Futuro Ancestral com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Pra Sempre Soul com Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon

Pra Sempre Jazz com Antonio Adolfo, Joabe Reis, Jonathan Ferr e Leo Gandelman

Pra Sempre Bossa Nova com BossaCucaNova (e participação de Cris Delano), Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá

Domingo, 22 de setembro

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Luísa Sonza

Palco Sunset

Mariah Carey

Ney Matogrosso

Olodumbaiana | Baiana System & Olodum

Homenagem a Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria Rita

New Dance Order

Kaskade

Bhaskar

Jetlag

Dubdogz

Espaço Favela

Belo

Livinho

Luiz Otávio

Global Village

Angélique Kidjo

Almério e Martins

Lia de Itamaracá