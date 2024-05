Nômade Festival: line-up, como chegar e o que fazer nos dois dias de evento

É neste final de semana! O Nômade Festival vai tomar conta do Parque Villa Lobos, em São Paulo, com 10 horas de shows nos dias 25 e 26 de maio com o que tem de melhor da música brasileira.

Com um line-upe de peso, com nomes como Nando Rei, Alceu Valença, Pabllo Vittar, Maria Rita, Maria Gadú, entre outros, a quinta edição do evento traz enfoque na representatividade da música nacional em suas mais diversas formas, agregando revelações e nomes consolidados.

Mas você já sabe como chegar? Os artistas confirmados no festival? Splash preparou um guia com tudo o que vai rolar para você ficar por dentro:

Programação do Nômade Festival

Alceu Valença, Pabllo Vittar, Baco Exu do Blues, Leci Brandão, Maria Rita, Maria Gadú, Urias, Rico Dalasam, Marina Sena, FBC, Melly e Nando Reis (com participação de Arnaldo Antunes) estão entre as atrações deste ano.

O festival também contará com Samba Pros Orixás, Hodari, DJ Nanni Rios, Samba de Dandara, Getúlio Abelha e Luísa Viscardi como atrações do palco petra.

Informações do evento:

Roda Rico: a maior roda gigante da América Latina vai fazer parte do Nômade 2024.

Local exclusivo: o mirante da Rico vai promover uma vista única do Nômade inteirinho.

Energia: carregadores via energia solar estarão disponíveis para uso durante o festival.

Acessibilidade: o festival conta com área reservada e banheiros para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, acesso prioritário, balcões de bares adaptados, kit livre, caminhos com piso direcional acessível e intérprete de libras no palco durante os shows.

Bosque Nômade: o festival terá um local para relaxar em meio às árvores do Parque Villa Lobos, com mesinhas, redes, espaço pra estender sua canga e música ambiente com DJs.

Ingressos

Ainda há ingressos disponíveis para os fãs de música popular brasileira curtirem 20 horas de shows especiais no Nômade Festival.

Acesse o site Ticket 360 (https://www.ticket360.com.br/) para adquirir o seu ticket para um dia ou o evento completo. Os preços dos ingressos variam de R$ 135 a R$ 243.

Como chegar?

O Nômade Festival será realizado no Parque Villa Lobos. O endereço do local é Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Quem vier de automóvel terá a opção de utilizar o estacionamento do parque nos dois dias de evento.

O evento é fácil acesso para quem usa transporte público: a 50m da estação Jaguaré, da CPTM, e dezenas de linhas de ônibus no entorno.

Qual é a previsão do tempo?

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão do tempo em São Paulo neste final de semana é de sol, mas com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A temperatura mínima é de 12ºC e a máxima de 20ºC, umidade mínima de 90% e ventos moderados.

O que é o Nômade Festival?

O Nômade Festival está entre os principais festivais de música do Brasil. O evento proprietário da Agência InHaus tem tradição de promover e enaltecer a música brasileira ao longo de sua trajetória.

O palco do Nômade já recebeu atrações como Alcione, Caetano Veloso, Lulu Santos, Nando Reis, AnaVitória, Duda Beat, Liniker, Seu Jorge, Geraldo Azevedo, Chico César, BaianaSystem, Criolo, dentre outros, que entraram para a história do festival.

"Quando criamos o Festival Nômade em 2017, nossa intenção era valorizar a música brasileira. Agora, após quatro edições, pela primeira vez com dois dias de evento, conseguimos abraçar diversas vertentes da música popular brasileira e outras expressões artísticas.", afirma Luiz Restiffe, sócio diretor na Agência InHaus.

Serviço:

Local: Parque Villa Lobos

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros - SP

Dias: 25 e 26 de maio

Horário de abertura: 12h

Classificação: 16 anos

Ingressos: Ticket 360