Homenagem no Altas Horas: Dusek revela por que Ney passou a usar maquiagem

Ao lado de amigos, Ney Matogrosso ganha homenagem do Altas Horas no próximo sábado (25), na Globo.

Como foi a gravação

O programa promoveu encontros do cantor com amigos que não via há vários anos e, juntos, compartilharam relatos inéditos sobre o início da carreira de Ney, sua trajetória e legado. Participam Roberto de Carvalho, Eduardo Dusek, Titãs, Seu Jorge, Beto Lee, Ana Cañas e Duda Brack.

Splash adianta um desses relatos: o cantor Eduardo Dusek revelou o motivo de Ney começar a se apresentar com maquiagem. Além disso, os dois protagonizaram um momento emocionante ao cantar "Seu Tipo". Diagnosticado com Parksion desde 2025, Dusek se levantou da cadeira de rodas para cantar ao lado do amigo.

"A gente se conheceu em São Paulo, ele já estava despontando, e sentia medo da plateia. Se sentia muito exposto porque a visibilidade era grande. E estávamos juntos com Carlos Góes e Vicente Pereira, que eram pessoas do teatro, do besteirol, e falamos assim 'bota uma maquiagem que te cubra', e ele criou essa maquiagem pela qual ele ficou conhecido, e ficou cada vez melhor. Teve uma época que saturou tanto, que ele queria fazer outra coisa. Ele tirou toda a maquiagem, encomendou uma música com Luiz Carlos Góes, e foi algo completamente diferente do que ele costumava cantar. E a gente viu que ele foi aceito, e foi muito maravilhoso, o maior sucesso".

Sem ver Roberto de Carvalho há 40 anos, Net relatou ter sido o pivô do relacionamento de Roberto com Rita Lee. No palco do programa, os dois cantam "Bandido Corazon", canção composta por Rita Lee para ele. "Não canto essa música há muitos anos", disse Ney.

Roberto também integra, ao lado de Beto Lee e dos Titãs — Tony Belotto, Branco Mello e Sergio Britto — uma apresentação de "Comida". A canção gravada originalmente pelos Titãs já foi regravada por Ney. "A verdade é que ele é muito generoso. No começo dos anos 1980, quando ele gravou Barão Vermelho, e depois a gente, acho que as pessoas passaram a olhar a nossa geração de outra maneira, e foi por causa de gestos como esse", agradece Sergio Britto.

Ney também cantou sucessos como "Sangue Latino", "Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua" e "Pavão Mysteriozo". Programa apresentado por Serginho Groisman vai ao ar depois de "Renascer" e traz apenas canções do repertório de Ney, entre autorais e regravações.