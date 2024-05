Nattan tenta 'levar' vaca de Henrique e Juliano após 'roubo' de cachorros

Nattan, 23, tentou levar vaca de Henrique e Juliano após a dupla sertaneja "roubar" os cachorros do cantor no domingo (19).

O que aconteceu

Em um post no Instagram, o cantor mostrou a tentativa de viajar com a vaca em um avião. "O cãozinho era uma distração. Bora com o pai 'linda'. Ninguém brinca com Nattanzinho sem levar o troco", escreveu ele.

Depois, o cantor contou a verdade sobre a tentativa de viajar com a vaca. "Apresento para vocês a Linda, nome dessa vaquinha lindona. E é claro que não levei gente haha, só dei um abraço", disse ele.

O cantor viajou para Palmas, no Tocantins, para reencontrar os seus cachorros e levou um cãozinho como presente para a dupla. "Estou levando um filhotinho da mesma linhagem da raça da Kali. É um Border collie, bem novinho. Os filhos do Henrique se apegaram muito aos cachorros. Então, eu decidi presentear eles com esse cachorro. Tenho certeza que eles vão cuidar com o maior carinho e amor", disse ele.

O caso aconteceu no domingo (19), quando Henrique e Juliano foram convidados para uma festa na casa do de Nattan. Após o "roubo" da dupla, Nattan prometeu vingança contra os sertanejos.

Com os cachorros na casa da dupla, Nattan celebrou os estragos que os animais fizeram por lá. Nos Stories do Instagram, ele contou que seus animais acabando com os pertences de Henrique.

Após o episódio, ele contou que estava indo viajar para "resgatar" seus bichos. O cantor contou o plano nos seus stories do Instagram. "Vamos para Palmas, vou resgatar meus cachorros. Aniversário do Henrique e está na hora da gente aprontar algo com aqueles 'rapazinhos'".