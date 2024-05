Mel Maia mostra processo de transição capilar e faz desabafo

Mel Maia, 20, vem usando suas redes sociais para mostrar o processo de transição capilar que está passando.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, a atriz compartilhou, nos stories de seu perfil no Instagram, um vídeo para exibir como estão seus fios após lavar os cabelos e fazer o processo de finalização.

Mel mostrou que, na frente, seus cachos estão chegando na altura da sobrancelha, enquanto atrás, já está tudo bem mais uniforme.

Desabafo: "Galera que está em transição, confiem no processo! Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse, raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca".

Veja: