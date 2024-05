K-pop: RM lança RPWP e NewJeans retorna com "How Sweet"

Mais uma semana chega ao fim, e com ela Splash traz os destaques do que rolou no Universo K-pop para vocês.

- As XG lançaram a incrível "WOKE UP". E Cocona raspou a cabeça durante o MV. Musa absoluta. Veja aqui:

- Para a surpresa de todas as carats, Pledis anunciou um álbum do Jeonghan com o Wonwoo. Ambos lançarão "THIS MAN" dia 17 de junho. Vamos ter double kill de visuais!!!

- RIIZE vai lançar novo single dia 17 de junho. O nome da música? "BOOM BOOM BASS"

- Completamente hipnotizada pela estética das fotos do novo disco da Nayeon, o "NA". O álbum será lançado dia 14 de junho.

- STAYC girls de volta! Foi confirmado que as STAYC vão ter comeback no início de julho. Será que os swiths finalmente receberão um full álbum?! Torcendo para isso.

- Mais um hit no verão sul-coreano? B.I lançou a chicletíssima "Tasty". Acho que as nctzens vão gostar bastante. Veja aqui:

- Namjoon (RM) finalmente lançou o disco "Right Place, Wrong Person" nessa última madrugada (24). Experimental, o álbum é uma grande aventura na cabeça do rapper. As produções das músicas são um deleite, e vale escutar o disco na ordem pois é uma experiência. Confira a ótima "LOST!" aqui:

- Ainda chocada que Jun ficou ao lado da Rihanna boa parte do evento da Fenty Beauty que rolou essa semana em Xangai. E o grande momento foi eternizado com essa foto que ele tirou e postou:

SEVENTEEN's Jun and Rihanna stun in newly shared photo. pic.twitter.com/xPjspmCecy -- Pop Base (@PopBase) May 21, 2024

- Estaríamos sonhando? Saiu foto conceito do comeback das EVERGLOW. O disco se chamará "ZOMBIE" e será lançado dia 10 de junho.

- Chiquérrimas, as LE SSERAFIM na capa de junho da Marie Claire coreana usando Louis Vuitton.

LE SSERAFIM for Marie Claire Korea pic.twitter.com/jHCdR72Ol4 -- le sserafim pics (@sserapics) May 20, 2024

- Conceito mulheres ricas: saíram várias fotos lindas do comeback das Kep1er, "Kep1going On". O primeiro full álbum do grupo será lançado dia 3 de junho.

- A greve vem aí: mais uma idol que saiu do grupo que fazia parte. Denise, integrante das Secret Number, revelou que elas ganhavam apenas 44 dólares por apresentação nos music shows (os programas semanais em que os grupos se apresentam), e que isso era dividido por sete. Assim, cada uma ganhava menos de 7 dólares por performance.

Former kpop Idol, Secret Number's Denise reveals that she was paid $44 for music shows, and it was split between the members. pic.twitter.com/HxVZwWRsr9 -- About Music (@AboutMusicYT) May 23, 2024

- Saiu o MV de "Cheers to Youth" da vocal line de SEVENTEEN, e é tão lindo! Veja aqui:

- Tivemos também a prévia das músicas de "GOLDEN HOUR: Part 1" e vários jams excelentes vem aí! O disco sai dia 31 de maio.

- Um rosto maior que o PIB: Felix entregando carão, cabelão e bolsinha no evento da Louis Vuitton

- Desejo da semana: será lançada uma versão CD Player do disco "Armageddon" das aespa!!! É isso mesmo, um aparelho para tocar o disco que vem nele. Infelizmente custa mais de 100 dólares (cerca de R$ 500) e já está esgotado.

ÆSPA RELEASING A REAL PORTABLE CD PLAYER VERSION OF ARMAGEDDON ALBUM



ONE PRODUCTION I WASNT FAMILIAR WITH YOUR GAME pic.twitter.com/K1CUHKhcKO -- puff . ? ? (@synkdyve) May 23, 2024

- As NewJeans retornaram na última madrugada (24) com seu single álbum contendo duas faixas: "How Sweet" e "Bubble gum". Veja o ótimo MV de "How Sweet" aqui: