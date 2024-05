Junior diz que teve traumas por críticas durante carreira mirim com Sandy

Junior, 40, confessou que críticas às quais foi submetido ainda na infância prejudicaram sua carreira por um período.

O que aconteceu

O artista, que alcançou fama nacional ainda na infância ao lado da irmã, Sandy, disse que chegou a acreditar que nunca mais cantaria. "Tive alguns trauminhas ao longo da carreira com críticas que não eram saudáveis para uma criança, que criou grandes cicatrizes em mim", explicou, em entrevista ao Gshow.

Junior contou que as críticas impactaram diretamente sua carreira, e que essa angústia foi retratada por ele em uma nova música, "Abstinência". "Por muito tempo, rompi com a minha voz, com o cantar. Olha que loucura? Na época da [banda] Nove Mil Anjos eu tinha certeza que não ia cantar mais... Pra mim era muito injusto [as críticas]. Comecei a acreditar nas coisas. Duvidei desse cantor: 'ei, cadê você'?. O dia que entendi o que tinha escrito, me apaixonei por essa música".

Nesta semana, o cantor lançou o álbum "Solo - Vol. 2", mas ainda tenta deixar sua vida pessoal longe dos holofotes. "É uma necessidade. A gente cresceu num período que era muito invadido, existia muita especulação em cima da nossa vida. E uma coisa alimentava a outra e foi virando uma bola de neve. Nosso reflexo natural foi se guardar porque você começa a se ver muito exposto. E 90% era longe da nossa realidade"