Bruna Marquezine e João Guilherme: relembre a linha do tempo da relação

Bruna Marquezine e João Guilherme fizeram crescer ainda mais os boatos de romance ao chegarem juntos no sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na quinta-feira (23).

Os rumores começaram no ano passado

Ciúmes de Bruna teria sido motivo de uma briga entre João Guilherme e Enzo Celulari. Segundo o jornal Extra, os dois já tinham uma inimizade por questões profissionais, mas a treta se acirrou durante uma viagem a Fernando de Noronha na virada do ano: "Com ciúme, ele [Enzo] acabou fazendo a cabeça do 'Sasho' [João Figueiredo] e a coisa inflamou. Foi efeito dominó, e Marquezine acabou saindo antes da ilha", relatou à publicação uma fonte que seria próxima dos famosos.

Em janeiro, um amigo dos dois falou sobre o relacionamento com o colunista de Splash Lucas Pasin. "A Bruna e o JG têm carinho um pelo outro. Já rolou, rola de vez em quando, e eles gostam da companhia um do outro. João está encantado pela Bruna", disse a fonte.

Entre março e abril, eles foram vistos juntos em diversos eventos. Bruna e João curtiram juntos o show de Omar Apollo no Lollapalooza e um evento da grife Carolina Herrera, quando Bruna foi apresentada como embaixadora dos perfumes 212.

João Lucas, Sasha, João Guilherme e Bruna Marquezine curtiram evento juntos Imagem: Leo Franco/ Agnews

Em abril, João Guilherme disse estar apaixonado. Durante um desfile em São Paulo, ele afirmou ao site Steal The Look: "Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver o meu xuxu bem vestidinha. Eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda, vi ela provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei".

Na mesma semana, Bruna foi fotografada no colo dele. No clique divulgado no Instagram, João Guilherme está com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado no ombro dela. Como se já não bastasse para alimentar as suspeitas de namoro, ela ainda está vestindo uma baby tee da Maison Margiela.

Em foto com amigos, Bruna Marquezine aparece sentada no colo de João Guilherme, que abraça sua cintura Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois foram flagrados trocando carícias no aniversário de Maisa. A atriz comemorou 22 anos com uma festa no dia 22 de maio, e durante o evento Bruna e João foram filmados abraçados e sussurrando coisas um no ouvido do outro.

EXCLUSIVO: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos trocando carícias durante festa de aniversário de Maísa, em São Paulo. pic.twitter.com/ahtO4EkowA -- poponze (@poponze) May 23, 2024

Ambos se recusam a comentar os rumores. Questionada ontem pelo colunista de Splash Lucas Pasin, Marquezine afirmou: "Eu sei que você precisa falar, mas você sabe que eu não gosto de falar, né?". João também não respondeu o questionamento. Giovanna Lancellotti, no entanto, disse que torce pelo romance.