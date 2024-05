Guipa quer se resolver com Brenno: 'Não gosto de ambiente pesado'

Guipa revelou na manhã de hoje (24) que pretende "resolver a parada" com Brenno em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na cozinha, Guipa pediu para Hideo conversar com Brenno e dizer que ele quer conversar com o Conquisteiro. "De homem para homem Tenho minhas dores, ele tem as deles, mas é um cara que sempre gostei. Independente de voto, ele pode votar em mim, é porque eu não gosto de ambiente pesado", disse.

Guipa ainda disse que haviam duas pessoas que não queria falar "nem por decreto". "Tem um cara aqui que não quero falar com ele", disse. "E tinha uma pessoa também que saiu ontem [MC Mari], porque era uma pessoa que tirava o pior de mim".

O Conquisteiro ainda disse que MC Mari foi a responsável por seu desentendimento com Brenno. "Ela usou isso par ame prejudicar", disse.

Ele reforçou que se trata de uma questão de "ter uma boa harmonia dentro da casa". "Quero trocar uma ideia com o Brenno para resolver a parada", afirmou.

