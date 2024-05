Gritaria e falas polêmicas: MC Mari é eliminada de A Grande Conquista

MC Mari foi a segunda eliminada de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas com 16,98% dos votos para ficar. A participante disputou a preferência do público com Any e Brenno.

Como a Zona de Risco foi formada

A Grande Conquista: Any, Brenno e Mari estão na segunda Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Hadad e Kaio, Donos da Mansão nesta semana, indicaram Brenno direto para a berlinda.

Na Cabine Secreta, Kaio foi o mais votado para ir à Zona de Risco, com 9 votos.

No voto da casa cara a cara, Any e Guipa empataram, com 4 votos. Hadad, que ficou imune na votação, deu o voto de Minerva em Anahí.

Any, Brenno e Kaio disputaram a Prova da Virada. Kaio venceu, escapou da eliminação e indicou Mari para ficar em seu lugar.

Brigas, falas polêmicas e promessa: a passagem de MC Mari em A Grande Conquista

A Grande Conquista 2: Guipa briga com Lizi e MC Mari Imagem: Reprodução/Record

Expressiva desde a fase da Vila, MC Mari foi marcada por suas opiniões fortes e a treta com Fellipe, ainda nos primeiros dias de reality. A briga, que ocorreu em uma madrugada, terminou com Mari aos gritos e uma ameaça de Fellipe em jogar água em quem não o deixasse dormir.

Zona de Risco. MC Mari chegou a participar de uma berlinda contra Danilo na fase da Vila.

Troca de farpas com participantes. A participação de Mari foi marcada por diversas brigas com gritos e dedo na cara. A Conquisteira perdeu a linha com Cel e chegou a avisar a produção do programa que os dois sairiam "direto para o hospital". Ela também declarou guerra contra Kaio, alfinetou a postura de Any após acusá-la de racismo, e brigou diversas vezes com Guipa.

Alianças. Mari se aproximou de alguns Conquisteiros, mas na Zona da Mansão, se mostrou mais próxima de Lizi, Catia, Geni, Brenno e outros participantes.

Falas polêmicas. Ao longo de sua participação, Mari revelou fatos sobre si mesma que renderam nas redes sociais. A cantora disse que repetiu o Ensino Médio quatro vezes e que quase morreu no parto em que teve sua filha.

Promessa de eliminação. Após a formação dessa Zona de Risco, Mari disse que, se for eliminada, vai levar consigo um objeto de cada participante. "Vou roubar um negócio de cada um. Se eu sair, vou levar tudo embora. Maquiagem, vou levar suas blusas, vou levar tudo embora! Vai todo mundo se f*der aqui dentro", brincou.

