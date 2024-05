Gracyanne dá um 'basta' e manda recado para admirador secreto

Gracyanne Barbosa, 40, segue ganhando joias de seu admirador secreto após anunciar o fim de seu casamento com Belo, 50. Ontem, a influenciadora fitness estava no SBT, dando uma entrevista, quando recebeu mais uma encomenda da pessoa misteriosa.

O que aconteceu

Gracyanne voltou para o hotel e usou os stories de seu perfil no Instagram para agradecer e mandar um recado direto, dando um 'basta' após mostrar rapidamente o conjunto de brinco e colar que ganhou.

Não vai abrir o coração: "Não é o momento. Eu não tô num momento para conhecer ninguém, um momento que preciso ter, que é só meu. Então, agradeço, de coração. São lindos as flores, joias, presentes, mas preciso desse tempo de cura. Não vou abrir meu coração para ninguém nesse momento".

Pediu para parar: "Vou pedir, com todo carinho do mundo, para parar. De repente, procure uma outra pessoa, mas obrigada pelo carinho. Mas as outras coisas que vocês mandam, como livros, mensagens de carinho, muitas orações, louvor, tenho amado".

Carinho dos fãs: "Realmente, são coisas que preciso ouvir, que eu não conhecia, e tem sido momentos, com vocês que são meus seguidores, muito incríveis. Esse resto podem continuar que eu tenho amado".

Processo de cura: "Gente, não quis ser mal-agradecida, apenas meu coração está fechado, em processo de cura no momento. Fechado para relacionamento, mas para o treino está mais que on. Bora que a bunda não fica dura sentada no sofá (risos)".