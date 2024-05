Festival Feminino chega a São Paulo com mulheres da música instrumental

Um mundo melhor é igualitário e diverso! Esta é uma das mensagens do Festival Feminino, que chega a São Paulo em sua quarta edição. Neste ano, o evento destaca mulheres na música instrumental.

A programação é gratuita, na Vila Itororó, e terá apresentações de instrumentistas e DJs, intervenções poéticas, performances, artes visuais com VJs e uma feira criativa; quem comanda o festival é a MC Kimani.

No sábado (25), a programação musical inicia com roda de choro das Filhas da Noite (13h), depois show com as Mulheres de Ilú e Alessandra Leão. A discotecagem estará por conta da DJ Evelyn Cristina; Mel Duarte fará uma performance poética.

Integrante do Mulheres de Ilú, que faz show no Festival Feminino, em São Paulo Imagem: Divulgação

No domingo (26), o festival traz shows com o trio formado por Vanille Goovaerts, Miriam Momesso e Franci Oliver, seguido pela fanfarra das Obscênicas. E, para encerrar a programação, Flaira Ferro estreia seu Projeto Verê, acompanhada por uma banda de frevo instrumental. A DJ Flávia Durante toca o baile nos intervalos, e a performance poética será com Assucena.

Antes de chegar a São Paulo, o festival passou por outras três capitais do Brasil: São Luís (MA), Belém (PA) e Vitória (ES). A capital paulista é a última cidade a receber o evento, encerrando a programação do Feminino Instrumental.

Mel Duarte faz sua Performance Poética no sábado (25), no Festival Feminino, em São Paulo Imagem: Helen Saloma?o/Divulgação

Desde 2018, o Festival Feminino se propõe debater pautas de igualdade de gênero e respeito à diversidade, buscando criar outras representatividades em cenários ainda predominados por homens, como é o da música instrumental.

"Foi olhando para este cenário especificamente que o Festival trouxe esta edição especial, que busca apresentar um recorte de mulheres que têm mudado essa realidade ao lançar carreiras e projetos maravilhosos dentro da música instrumental", explicam Débora Ribeiro e Dani Godoy, idealizadoras e organizadoras do festival e sócias na Ninas Agência Cultura, que organiza o evento.

A DJ Flávia Durante, que se apresenta no Festival Feminino, em São Paulo, sábado (25) e domingo (26) Imagem: Divulgação

O Feminino 2024 preparou ainda um guia com estabelecimentos gastronômicos liderados por mulheres, para que o público do festival circule por estes locais e os divulgue, fortalecendo a rede.

O Festival Feminino 2024 é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Festival Feminino São Paulo

Quando: 25 e 26/05 (sábado e domingo), a partir das 12h

Onde: Vila Itororó (r. Maestro Cardim, 60, Bela Vista)

Entrada gratuita e livre

Programação

Dia 25/05 (sábado)

Das 12h às 20h | Feira das Deusas

13h | Roda de choro: Filhas da Noite

16h | DJ Evelyn Cristina (também nos intervalos entre as atrações)

17h | Performance Poética: Mel Duarte

17h10 | Show: Mulheres de Ilú

19h | Show: Alessandra Leão

Projeções da VJ Kelly Pires, operadas pela VJ Lui, durante os shows.



Dia 26/05 (domingo)

Das 12h às 20h | Feira das Deusas

13h | Vanille Goovaerts, Miriam Momesso e Franci Oliver

16h | DJ Flávia Durante (também nos intervalos entre as atrações)

17h | Performance Poética: Assucena (autora do Manifesto 2024 do festival)

17h10 | Show: Obscênicas

19h | Show: Flaira Ferro: Projeto Verê

Projeções da VJ Kelly Pires, operadas pela VJ Lui, durante os shows.