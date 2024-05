Rappers Tyga e Travis Scott e namorado de Cher brigam em festa em Cannes

Os ex-namorados de Kylie Jenner, Tyga, 34, e Travis Scott, 33, e o namorado de Cher, Alexander Edwards, 38, se envolveram em uma briga durante uma festa em Cannes, onde ocorre o festival de cinema.

O que aconteceu

Em um vídeo feito por uma presente no local, os cantores trocaram socos e caíram no chão durante a confusão. De acordo com o TMZ, Travis não gostou quando foi confundido pelo DJ da festa com Tyga. Ele, então, teria feito ameaças aos seguranças do local.

Na sequência, Travis empurrou Alexander, amigo de Tyga, o que ocasionou o início do conflito. Eles protagonizaram empurrões, quedas e confusão no local. A segurança do local conseguiu acabar com a briga, e, apesar da confusão, ninguém saiu gravemente ferido.

Travis saiu do local e foi em direção ao seu carro. Enquanto Tyga e o namorado de Cher, de acordo com o TMZ, ficaram até de manhã cedo na festa.