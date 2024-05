Demi Moore solta palavrão e dá bronca em tagalera em Cannes: 'Você aí'

Demi Moore, 61, deu o que falar com sua postura impaciente ao apresentar, na noite desta quinta-feira (23), a 30ª edição do amfAR Cannes Gala - jantar em benefício da American AIDS Foundation Research que ocorreu em paralelo ao Festival de Cannes.

O que aconteceu

Tudo começou quando a atriz subiu ao palco para anunciar a chegada da cantora Cher, 78, homenageada do evento. "Este é o momento que todos estávamos esperando. Vou apenas me certificar de que vocês estão realmente, realmente comigo. Porque essa mulher incrível que estou prestes a apresentar é vencedora de um Grammy, vencedora de um Oscar, vencedora de um Emmy", anunciou.

Demi então fez uma pausa, incomodada com certo alvoroço no auditório, e interpelou com um 'palavrão' certo presente. "Você aí no fundo é um vencedor do Emmy? Eu acho que não, p*rra!", disparou ela, com um olhar contrariado, para o convidado 'tagarela'.

Perto do fim da apresentação, Demi voltou a se mostrar irritada com conversas paralelas no auditório, que motivaram uma segunda pausa antipática. Neste momento, é possível ouvir um coro entre os presente pedindo silêncio.