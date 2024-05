Contação de Histórias e Banca de quadrinhos são Boas opções gratuitas

O Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu, que acontece em diferentes espaços da cidade de São Paulo, conta com programação até o domingo, 26.

Nesta edição, o evento traz "Aproximações do Encantamento" como tema e a presença de convidados de nove países. O projeto nasceu para celebrar as tradições orais brasileiras. A curadoria é da professora Regina Machado.

Além das narrações, o Boca do Céu oferece oficinas e conversas na programação, dividida entre a Cinemateca Brasileira, o Sesc Vila Mariana e a Biblioteca Viriato Corrêa.

No sábado, 25, no Sesc, um dos destaques é a presença do artista e pesquisador Gandhy Piorski, assim como atividades para crianças comandadas por Roque Antonio Juaquim, o Roquinho. No domingo, também no Sesc, o encerramento vai reunir os artistas Gabriel Levy, A Magnífica, Tião Carvalho e outros convidados.

Já o Itaú Cultural realiza no domingo a nova edição da Banca de Quadrinistas, que reúne artistas para exposição e venda de trabalhos. O evento acontece no recém-inaugurado Bulevar do Rádio. O espaço, uma espécie de "minipraça" entre o Sesc Avenida Paulista e o Itaú Cultural, foi aberto no início de maio. A Banca de Quadrinistas vai ocorrer sempre no último domingo do mês e, neste final de semana, traz Ju Loyola, Manu Maltez, Marcelo Saravá, Marília Marz, Mário César e Talessak, entre outros artistas convidados.

SERVIÇO

Boca do Céu

Cinemateca Brasileira - Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207

Sesc Vila Mariana - R. Pelotas, 141

Biblioteca Viriato Corrêa - R. Sena Madureira, 298. Gratuito

Banca de Quadrinistas

R. Leôncio de Carvalho, s/nº.

Domingo, 11h às 16h. Gratuito

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.