"Black Dog" vence a competição Un Certain Regard em Cannes

CANNES, FRANÇA (Reuters) - O filme "Black Dog", sobre um homem libertado da prisão que retorna à sua remota cidade na China para livrá-la de cães de rua às vésperas das Olimpíadas apenas para fazer amizade com um dos animais, venceu a competição "Un Certain Regard" do Festival de Cinema de Cannes nesta sexta-feira.

Eddie Peng, que interpreta Lang no filme do diretor Guan Hu, participou da cerimônia em Cannes junto com o galgo Xin.

Foi o segundo prêmio em um dia para Xin, que vestiu a coleira vermelha Palm Dog após ser escolhido para o Grande Prêmio do Júri em uma cerimônia separada que celebrou as performances caninas.

O prêmio do júri de "Un Certain Regard" foi para o filme francês "The Story of Souleymane", longa-metragem do diretor Boris Lojkine sobre a luta de um imigrante guineense para sobreviver em Paris.

O prêmio de melhor diretor foi concedido ao italiano Roberto Minervini por "The Damned" e ao autor zambiano e galês Rungano Nyoni por "On Becoming a Guinea Fowl", enquanto "Norah", do diretor saudita Tawfik Alzaidi, recebeu menção especial.

O cineasta e ator canadense Xavier Dolan chefiou o júri de cinco membros da competição deste ano, focada em filmes de arte, que ocorre paralelamente à competição principal, a Palma de Ouro.

No total, 18 filmes concorreram ao prêmio.

(Reportagem de Miranda Murray e Hanna Rantala)