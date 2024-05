Após mãe ser presa, Sean Kingston é detido por acusações de fraude e roubo

Sean Kingston, 34, foi preso na Califórnia (EUA), horas depois de sua mãe, Janice Turner, 61, ter sido detida na Flórida por acusações de fraude e roubo.

O que aconteceu

De acordo com a revista People, Na manhã de ontem, um mandado de prisão para o cantor foi emitido, após uma batida numa mansão no sul da Flórida que o cantor estava alugando.

O rapper não estava no local, e sim na Califórnia, para uma apresentação.

O gabinete do Xerife de Broward confirmou a informação ao veículo: "Esta noite, a polícia em Fort Irwin, Califórnia, prendeu Kisean Anderson, também conhecido como Sean Kingston, sem incidentes em um mandado de prisão do Gabinete do Xerife de Broward por inúmeras acusações de fraude e roubo. De acordo com os investigadores, ele ficará preso em San Bernardino, Califórnia".

Na mesma manhã, Janice foi presa em casa por inúmeras acusações de fraude e roubo.

O Gabinete do Xerife de Broward confirmou à People que os mandados de prisão e busca foram cumpridos em uma residência em Southwest Ranches após uma investigação, que segue em andamento.

No Instagram, Kingston se defendeu: "As pessoas adoram energia negativa! Eu sou bom e minha mãe também! Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto conversamos".

A invasão à casa na Flórida foi desencadeada por uma ação judicial, movida em fevereiro, entre a Ver Ver Entertainment e Kingston.

A ação alega que o cantor não pagou pelos itens adquiridos da empresa.

De acordo com a denúncia que a People teve acesso, o artista apresentou "numerosas declarações falsas" à empresa e alegou que tinha uma "relação de trabalho atual e contínua" com Justin Bieber.

Eles fizeram músicas juntos, como Eenie Meanie, em 2010, e Won't Stop, em 2011.

O processo também afirma que Kingston prometeu "produzir vídeos promocionais com Bieber para a empresa reduzir seus pagamentos e crédito no preço dos itens que ele comprou deles".

Depois, foi descoberto que Sean "não tinha nenhum relacionamento de trabalho contínuo" com Bieber.

A denúncia alega, ainda, que Kingston violou seu contrato ao não pagar conforme acordado após várias tentativas de cobrança em janeiro.

O documento também diz que o cantor "tem um longo histórico de envolvimento em conduta fraudulenta".

A Ver Ver Entertainment, por fim, afirma que uma sentença foi proferida contra Kingston em 2015, depois que ele obteve US$ 356 mil em relógios sem pagar por eles.

Além disso, julgamentos adicionais foram proferidos em 2016 e 2022, quando, Sean Kingston, supostamente adquiriu US$ 301 mil em joias e relógios de luxo no valor de mais de US$ 1 milhão - tudo sem pagamento.