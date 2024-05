Hideo vence Troca de Poder e é novo Dono; veja como foi a prova

Hideo se tornou o novo Dono de A Grande Conquista 2 (Record). A prova da Troca de Poder ocorreu após a eliminação de MC Mari na segunda Zona de Risco.

O que aconteceu

Hideo venceu e chamou Lucas de Albú para ser o segundo Dono. Ele justificou que queria movimentar o jogo e "entender o outro lado".

A Grande Conquista: Conquisteiros disputam prova da Troca de Poder Imagem: Reprodução/PlayPlus

Como foi a prova da Troca de Poder

Fred anunciou que os Conquisteiros realizariam a prova e deu as primeiras instruções. "Vocês vão disputar em grupos, que serão definidos em um sorteio. Os dois Donos e mais um participante fica de fora. Antes de ir para a dinâmica, um de vocês deve buscar a urna e o kit da prova", avisou.

A Inteligência Artificial do programa continuou a explicação: "Dentro da urna, há bolachas numeradas de 1 a 15, e uma especial que vai tirar um de vocês da Troca de Poder. As bolachas são divididas por cores, quem sortear uma bolacha colorida, deve vestir a munhequeira da respectiva cor. Os 15 escolhidos para a prova devem levar suas cartas e fotos".

Hadad e Kaio ficaram de fora da competição. Além deles, Lucas de Albú pegou a bolacha especial e não pôde concorrer ao colar de Dono. Eles ajudaram na prova, ficando responsáveis, respectivamente, pelas cores roxa, verde e amarela. Na prova, atuavam como lançadores de dados.

Como informou Rachel Sheherazade no local da prova, o dado com a face do participante definia quem prosseguia no tabuleiro. Isso aconteceu com todos os participantes, que precisaram chegar ao final para avançar de etapa.

Os finalistas da primeira fase foram Vinigram (time roxo), Cel (time amarelo) e Hideo (time verde). Na etapa final, os Conquisteiros tiveram que escolher um copo. Vencia quem escolhia o copo correto, com a imagem de Fred. Hideo venceu e ganhou R$ 10 mil.

