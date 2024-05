A Grande Conquista: MC Mari é segunda eliminada com 16,98% dos votos

MC Mari foi eliminada na segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas com 16,98% dos votos para ficar. A participante disputou a berlinda com Any e Brenno, mas levou a pior e saiu do programa.

Como foi a eliminação

Rachel Sheherazade encerrou a votação e começou o discurso: "A Grande Conquista é um jogo de erros e acertos. Quando crianças, a gente começa a conhecer a vida e qual é nosso lugar neste mundo. Durante o caminho, a gente vai e tropeça. O melhor é ter humildade para ouvir mais do que falar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar".

Brenno foi o primeiro participante salvo. Ele comemorou aos gritos e Mari já achou que ela seria quem deixaria a competição.

Após um intervalo, a apresentadora anunciou que MC Mari havia sido eliminada.

Como a Zona de Risco foi formada

A Grande Conquista: Any, Brenno e Mari estavam na segunda Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Hadad e Kaio, Donos da Mansão nesta semana, indicaram Brenno direto para a berlinda.

Na Cabine Secreta, Kaio foi o mais votado para ir à Zona de Risco, com 9 votos.

Pelo voto popular cara a cara, Any e Guipa empataram, com 4 votos. Hadad, que ficou imune na votação, deu o voto de Minerva em Anahí.

Any, Brenno e Kaio disputaram a Prova da Virada. Kaio venceu, escapou da eliminação e indicou Mari para ficar em seu lugar.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista 2: O que eliminou MC Mari? Resultado parcial Total de 16 votos 31,25% Foi grossa e arrogante com outros Conquisteiro 56,25% Se aliou aos participantes errados... 12,50% Foi boa jogadora, mas não vencia de Brenno e Any Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16 votos

