Catia e Fernando enaltecem trabalho com Xuxa: 'Ser humano apaixonante'

Catia Paganote e Fernando revelaram como é trabalhar com Xuxa. Veja o que eles comentam em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Any comentou que achava linda a porta da Mansão e ficava espantada com seu tamanho. Catia avaliou que conhecia maiores e apontou a da casa de Xuxa como exemplo.

A ex-Paquita perguntou para Fernando, que confirmou. Anahí questionou se o colega a conhecia e ele confirmou que trabalhou três anos com a famosa.

Fernando detalhou: "[Trabalhei com ela] na Record, ela tinha um programa e eu fazia os bastidores. O Programa da Xuxa e depois o Dancing Brasil. Fazia todos os bastidores para o R7. Foi muito legal, ela é um ser humano apaixonante".

Paganote disse que só dançou com Xuxa e concordou com o Conquisteiro. Ela brincou: "Quando chega perto dela, você vira criança de novo".

Com a revelação, Any disse que sonha em conhecer a Rainha dos Baixinhos: "Eu sonho de conhecer ela um dia, é um dos meus sonhos de criança. Nossa, eu ia ficar muito feliz se eu conhecesse a Xuxa".

