Wagner Moura surpreende fãs ao aparecer lutando jiu-jítsu

Wagner Moura, 47, surpreendeu os fãs ao aparecer lutando jiu-jítsu em uma academia no Recife.

O que aconteceu

Os registros foram publicados em páginas de fãs do ator, que se surpreenderam com o seu lado lutador. "Além de tudo o cara é bom de jiu-jítsu", disse um. "É gostoso, canta, luta, ama seu país, é monogâmico... qual o defeito dele?", escreveu outro.

Wagner Moura está no Recife para as gravações do novo filme de Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor de "Bacurau". Enquanto as gravações não começam, ele tem frequentado uma academia da capital pernambucana.

O ator passa uma temporada no Brasil depois de uma intensa divulgação do filme "Guerra civil". O longa foi um sucesso nas bilheterias dos Estados Unidos.