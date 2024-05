Vídeo mostra João Guilherme e Bruna Marquezine trocando carícias em festa

Um vídeo publicado no X (antigo Twitter) mostra Bruna Marquezine, 28, e João Guilherme, 22, trocando carícias em uma festa.

O que aconteceu

Os dois marcaram presença de festa de aniversário de Maísa Silva. A apresentadora comemorou seus 22 anos em uma festa em São Paulo.

No vídeo publicado nas redes sociais, Bruno e João aparecem juntinhos. Eles foram filmados abraçados e sussurrando coisas um no ouvido do outro.

As filmagens aumentaram os rumores de um affair entre os atores. Recentemente, Marquezine foi fotografada no colo do filho de Leonardo. Além disso, o famoso comentou nas fotos de Bruno no MET Gala: 'Fascinante".