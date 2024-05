Tony Ramos já caminha e começou fisioterapia, diz novo boletim

Tony Ramos, 75, começou o processo de fisioterapia e já está caminhando.

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia. O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável. Boletim médico divulgado nesta quinta (23)

Internação e duas cirurgias

Na quinta-feira (16), o artista passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. Ele foi internado no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio.

Uma tomografia de crânio mostrou "significativa melhora" no quadro de saúde do ator após a cirurgia, informou o Hospital Samaritano Botafogo na sexta-feira (17). "Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável."

Tony passou por uma nova cirurgia, no domingo (19), após apresentar novos hematomas intracranianos. Ele foi submetido ao procedimento após apresentar "distúrbios de coagulação". Boletim divulgado na terça-feira (21) indicava "contínua evolução no quadro clínico", após a segunda cirurgia.

Na quarta-feira (22), o hospital anunciou que ele teve alta do CTI. De acordo com o boletim divulgado na ocasião, ele seguia "em evolução no quadro clínico e em plena recuperação".