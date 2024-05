Serena cai para trás com nova visão do espírito de Luna em 'Alma Gêmea'

No capítulo de sexta-feira (24), da reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo), Serena (Priscila Fantin) tem uma nova visão com o espírito de Luna (Liliana Castro).

O que vai acontecer

Tudo começa com a mocinha e Rafael (Eduardo Moscovis) no ateliê que era da filha de Agnes (Elizabeth Savalla). "Posso ficar aqui mais um pouco?", pergunta Serena.

O viúvo tem cada vez mais certeza que Serena é a reencarnação de Luna. "Claro, quem sabe certas lembranças não possam ser despertadas", diz ele. "Lembranças?", questiona a indígena confusa.

Após a saída de Rafael do local, a protagonista vê o espírito de Luna no reflexo do espelho. A mulher morta está chorando na visão de Serena.

A jovem também começa a chorar e não entende o que está acontecendo. "Por que meu coração chora?", pergunta.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.