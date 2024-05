Paciente em Quilos Mortais revela dificuldade do programa: 'Quase desisti'

Thaiane Goes, 27, chegou a pesar 140 kg, mas decidiu que mudaria de vida em 2022, quando procurou ajuda da cirurgiã Marta Lima para começar o processo de emagrecimento e passar pela cirurgia bariátrica.

Foi assim que a mulher acabou participando de Quilos Mortais Brasil. A versão brasileira se baseia no famoso programa americano que, há anos, mostra as tentativas de pessoas obesas que tentam emagrecer.

Todo o processo de Thaiane foi acompanhado de perto por câmeras, sendo retratado em episódio que já está disponível no Max. "No começo, eu não queria fazer as gravações. Quase desisti. Mas, em uma conversa com o meu irmão, ele me convenceu", conta a paciente, em entrevista a Splash.

Ele disse uma coisa que pegou muito, e foi a minha maior motivação para deixar minha vida ser exposta e aberta: incentivar outras mulheres a recuperar sua saúde, tanto física, quanto mental.

Thaiane Goes

Segundo conta, a cirurgia bariátrica é uma "parada muito louca". "Não é só o físico, é tudo. É mental e autoestima também. Se eu conseguir atingir uma pessoa que seja com o meu episódio, já valeu toda a exposição."

Mesmo motivada, Thaiane conta que expor sua casa e sua família foi o mais difícil. No episódio, ela revela que quase todos os parentes passaram por dificuldades com o peso. "Quando a gente fala da gente é mais fácil, quando envolvem outras pessoas, fica mais complicado."

Depois da cirurgia, a mulher já emagreceu cerca 60 kg. "Hoje estou muito bem. Estou em um momento ótimo da minha vida, onde recuperei não só movimentação, mas também a autoestima. Estou vivendo um sonho."

Thaiane Goes no consultória da Dra. Marta Lima com a mãe Imagem: Divulgação/ Max

No Brasil, o número de cirurgias bariátricas vem crescendo. Em 2022, ele aumentou em 22,9% ao ser comparado a 2019. Segundo dados da SBCBM (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica), foram realizados 74.738 procedimentos em 2022, enquanto em 2019, foram 53.087.

Estes dados devem aumentar ainda mais. Segundo dados divulgados pela World Obesity Federation, organização internacional voltada para redução, prevenção e tratamento da obesidade, o Brasil deverá ter, em 2030, quase 30% de sua população adulta com obesidade.

'Preencher um vazio'

Em dado momento de seu episódio, Thaiane Goes revela usar a comida para preencher um "vazio" que sente. Agora, ela conta usar de outros artifícios para superar as adversidades da vida, como leitura e exercícios físicos e crochê.

Não tenho mais estômago para soltar as minhas emoções nele, então hoje busco passatempos e terapia, coisas que me distraiam do vazio.

Thaiane Goes

A jornada para chegar à bariátrica, no entanto, não foi fácil. Ela passou por diversos momentos conturbados, e acreditava que a Dra. Marta Lima não aprovaria a sua cirurgia. "Eu estava já quase que descontente, devido ao decorrer de tantas situações do episódio, eu já estava desanimada. Quando ela aprovou, fiquei muito feliz mesmo."

A cirurgiã responsável pelo caso de Thaiane revela que houve um momento de virada no caso da paciente: quando ela decidiu ser "protagonista de sua própria vida". "Ela chegou com uma postura diferentes, como quem diz: eu vou fazer isso, sim, agora vai", conclui em conversa com Splash.

Marta Lima é cirurgiã e cuidou do caso de Thaiane Goes Imagem: Divulgação/ Max

Agora, aos 27 anos, Thaiane Goes tem planos e sonhos para conquistar e acredita não existir nenhum empecilho físico que a impeça. "Minha vida mudou e melhor. Continuarei assim", conclui.