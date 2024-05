De Jão a Slipknot: pivô de polêmica, 30e tem longa lista de shows marcados

A produtora de shows 30e está no centro da polêmica do cancelamento das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla, neste mês. A empresa teve uma chegada agressiva ao mercado, com altos cachês aos artistas, segundo reportagem do UOL Prime publicada nesta quinta-feira (23).

Grandes nomes nacionais e internacionais já tiveram eventos promovidos pela 30e, e outros artistas de expressão têm shows confirmados até 2025.

Veja na lista abaixo quais artistas terão shows produzidos pela 30e:

Forfun (junho-novembro)

O grupo retoma aos palcos após nove anos com a turnês "NÓS!", a partir de 8 de junho. São 19 shows anunciados, em todas as regiões do país. O encerramento será no dia 23 de novembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Natiruts (junho-dezembro)

"Leve com Você" será a turnê de despedida do grupo após 28 anos. Os shows vão percorrer 20 cidades do país a partir de 8 de junho, em Brasília. A sequência dos 21 apresentações termina em 7 de dezembro, em Belém (PA).

Jão (junho, agosto/24 e janeiro/25)

Um dos principais nomes do pop nacional da atualidade, Jão começou a "Supertunê" em janeiro. O cantor ainda visita três destinos até o ano que vem: Rio de Janeiro (em 1º de junho), Salvador (em 24 de agosto) e São Paulo (em 18 de janeiro de 2025).

Ney Matogrosso (agosto)

Ney Matogrosso sob ao palco em show no Allianz Parque (SP) no dia 10 de agosto para apresentar a turnê "Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender". O show foi anunciado em abril, e os valores dos ingressos vão de R$ 100 a R$ 350.

Sepultura (setembro)

É a despedida da banda de heavy metal dos palcos após 40 anos de atividades. A turnê "Celebrating life through death" vai percorrer vários países. No Brasil, a 30e ainda produz três show, entre 6 e 8 de setembro, no Espaço Unimed (SP).

Festival Knotfest, do Slipknot (outubro)

O festival foi criado pela banda norte-americana de nu-metal Slipknot e vai comemorar os 25 anos do lançamento do primeiro álbum. É a segunda edição no Brasil. O grupo será a atração principal nos dias, 19 e 20 de outubro, com apresentações diferentes para o público do Allianz Parque (SP).

Toto (novembro)

A banda, uma das maiores máquinas de hits dos anos 1980, fará duas apresentações no Brasil em novembro após 17 anos sem vir ao país. A turnê "Dogz of Oz World Tour!" desembarca no dia 24 no Espaço Unimed (SP) e, no dia 26, na Arena Jockey (RJ).

Bring Me The Horizon (novembro)

A banda britânica se apresentará no Allian Parque em 30 de novembro. É a primeira vez que eles farão show em um estádio. A última apresentação do grupo no Brasil foi em 2022, para 4.000 pessoas. Desta vez, tocarão para 30 mil —e os ingressos foram vendidos em menos de uma semana.

Twenty One Pilots (janeiro/2025)

A dupla, que conta com mais de 3 milhões de ingressos vendidos em turnês mundiais, fez o anúncio dos shows no Brasil no início deste mês. As apresentações serão em janeiro do ano que vem em: Curitiba (22/01), Rio de Janeiro (24/01) e São Paulo (26/01).

Simply Red (março/2025)

A banda britânica fará duas apresentações no Brasil no ano que vem. Os shows fazem parte da turnê comemorativa de 40 anos e acontecem no dia 12 de março no Rio de Janeiro e, no dia 15, em São Paulo.