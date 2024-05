Polícia prende mãe de Sean Kingston ao invadir casa do cantor, diz site

A polícia prendeu a mãe de Sean Kingston ao invadir a casa do cantor, na manhã desta quinta-feira (23), no sul da Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com o site Page Six.

O que aconteceu

Janice Turner, 61, foi levada e está sob custódia sob numerosas acusações de fraude e roubo. O Gabinete do Xerife do Condado de Broward disse que a investigação começou na própria quinta-feira e levou os policiais até a residência do cantor. "Esta investigação está ativa e contínua", disse ele.

O cantor não estava na residência no momento da prisão da mãe. Em seu Instagram, ele contou que havia feito um show em Los Angeles nesta quarta-feira (22) à noite e seguiria para Las Vegas.

As autoridades não confirmaram se um dos mandados de prisão era para Kingston. Os representantes do cantor não se pronunciaram ainda sobre a prisão da mãe em sua casa.

Em um story no Instagram, o cantor comentou após a notícia sobre a prisão da sua mãe. "As pessoas amam energia negativa. Eu estou bem e minha mãe também. Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto nós conversamos", escreveu ele.

De acordo com documentos obtidos pelo site, o cantor está envolvido em uma disputa judicial. Ele foi processado por uma empresa que alega ter levado calote na venda e instalação de uma televisão de 232 polegadas em sua casa.

O advogado da empresa, Dennis Card, falou sobre o assunto ao Local 10 News. "Ele tem um discurso que faz para fraudar as pessoas. Ele induz para conseguir coisas muito caras. Sabemos que nossa propriedade está dentro desta casa, então, assim que a operação ocorrer, teremos uma equipe lá para recuperá-la e devolvê-la ao seu legítimo proprietário".