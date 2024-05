Kate Middleton perdeu 15 kg e estaria 'irreconhecível', diz jornal

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Kate Middleton enfrenta um tratamento contra câncer, que foi anunciado em março, e a princesa de Gales teria perdido 15 quilos. Segundo o jornal espanhol El Nacional, ela estaria "irreconhecível".

O que aconteceu

Segundo o jornal, ela estaria muito diferente em razão do tratamento contra a doença. Dessa forma, com a perda de peso, a princesa de Gales tem preocupado os integrantes da família real britânica.

Apesar da perda de peso, o jornal destacou que o tratamento acontece dentro de uma normalidade. Há poucos dias, o príncipe William afirmou que a esposa "está bem".

Kate revelou em março ter sido diagnosticada com câncer. A princesa está sob tratamento quimioterápico e tem evitado aparecer em público.

No entanto, ela não disse com qual tipo de câncer foi diagnosticada. O pronunciamento aconteceu em meio a especulações na imprensa e nas redes sociais sobre o desaparecimento da princesa, após ela ser submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro.

Nesta semana, Kate retornou aos deveres reais ao lado do príncipe William. A princesa de Gales atuou ao lado do marido na Semana de Conscientização sobre Saúde Mental e escreveu um texto publicado nas redes sociais. De acordo com o canal britânico GB News, o projeto estava em desenvolvimento antes da saúde de Kate piorar.