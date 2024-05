Enquete - A Grande Conquista: Reviravolta na votação pode eliminar jogadora

Any, Brenno e Guipa disputam a segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record) e um deles será eliminado hoje (23). Veja quem pode deixar o reality, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 16h40 de hoje, o jogo havia "virado" e MC Mari era apontada como a próxima eliminada. A Conquisteira tinha a menor porcentagem de votos para ficar no reality, 30,25%, assumindo o lugar de Brenno.

Any e Brenno disputavam a preferência do público. As jogadoras somavam 35,81% e 33,94%, respectivamente.

